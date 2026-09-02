Cámaras con IA vigilan cuatro playas y una piscina en Cataluña para prevenir ahogamientos
El dispositivo, controlado desde Vilassar de Dalt, ya se usa en Badalona, Roses, Platja d'Aro, Vilassar de Mar y Barcelona, con próximas aperturas en Blanes y Tenerife
Proactiva despliega "Laif", una tecnología que analiza en tiempo real la conducta de los bañistas y envía alertas a los equipos de salvamento
La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse y ya forma parte de nuestro día a día. Como herramienta, puede ser útil en muchos ámbitos, como es el ejemplo del salvamento marítimo. La empresa Laif, nacida de la compañía Proactiva, ha puesto en marcha un sistema de visión por ordenador que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de los bañistas.
Tras un primer pilotaje llevado a cabo durante el verano de 2025 y 4 años de trabajo, la herramienta ya ha comenzado su despliegue en diferentes municipios. Actualmente, vigila puntos de las playas de Badalona (l'Estació), Roses (Santa Margarida), Castell-Platja d'Aro (Platja Gran) y Vilassar de Mar (Ponent), además de una piscina cubierta del Club Natació Catalunya en Barcelona.
Identificar emergencias
El centro de control de Proactiva se encuentra en Vilassar de Dalt, donde los técnicos supervisan una interfaz multipantalla apoyada por el análisis de la IA.
"El propio sistema es capaz de detectar patrones compatibles con un posible ahogamiento", detalla Oriol Canals, cofundador de Laif y director técnico de Proactiva. Fruto de meses de entrenamiento en condiciones reales -donde se teatralizaron múltiples reacciones físicas frente a situaciones límite-, la tecnología identifica al instante si una persona está luchando por mantenerse a flote o permanece inmóvil.
Cuando el software detecta una anomalía, genera una alarma que, tras ser validada de forma manual para descartar falsos positivos, se envía de inmediato a los socorristas.
Nuevos municipios
Aunque el sistema no ha tenido la oportunidad de intervenir todavía en un rescate real, sus creadores celebran la precisión del software a la hora de identificar conductas de riesgo y es una "capa de seguridad" como un extintor en las empresas.
Concebido como un refuerzo de seguridad adicional para los equipos de socorro, el modelo no solo trabaja codo a codo con las patrullas en la arena, sino que también permite vigilar áreas desprovistas de socorristas en físico para acelerar la movilización de recursos. La iniciativa seguirá ampliando su alcance a lo largo del mes de septiembre con la instalación de visores en la playa de s'Abanell (Blanes) y la primera instalación fuera del territorio catalán, fijada en la playa de Los Cristianos en Arona (Tenerife).