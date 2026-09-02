Raquel Noya Pontevedra, 02 SEP 2026 - 04:30h.

Los animales todavía tenían el cordón umbilical, estaban muertos de hambre, fríos y llenos de larvas

Solo cuatro han logrado sobrevivir y se encuentran en estado crítico en un hogar de acogida

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Dramático rescate en Moaña, Pontevedra. Siete cachorros de apenas dos días de vida fueron abandonados en medio del monte, en la carretera que une Moaña y Marín dirección Castiñeiras. Los animales todavía tenían el cordón umbilical, estaban extremadamente débiles, muertos de hambre y llenos de larvas.

Las voluntarias de la Asociación Cadeliños y de la Protectora de O Morrazo acudieron al lugar después de recibir el aviso y se encontraron una escena especialmente dura que han compartido en redes sociales. Según explican en el vídeo del rescate que han compartido en Instagram, los cachorros estaban siendo literalmente devorados por las larvas. “Si no se mueren por las larvas, se mueren de frío o de inanición”, explican las voluntarias con impotencia y dolor ante una escena que describen así a Informativos Telecinco: "Fue terrible verlos".

“Hay que ser muy miserable”

Una vez puestos a salvo, los cachorros fueron trasladados a las instalaciones de la protectora, donde las voluntarias comenzaron a intentar estabilizarlos. Necesitaban calor y alimentación mediante biberón, además de cuidados constantes debido a su extrema debilidad.

La situación indignó a las responsables del rescate, que lamentan que casos de abandono de animales como este sigan produciéndose. “Hay que ser muy miserable”, denuncian las voluntarias, que aseguran estar “asqueadas” porque, según explican, este tipo de situaciones se repiten con demasiada frecuencia: “Esto pasa un día sí y otro también, estamos asqueadas”, señalan.

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Solo cuatro cachorros han sobrevivido

De los siete cachorros abandonados, tres no consiguieron superar las primeras horas y murieron. “Uno de los cachorros ha muerto agonizando, de la peor de las maneras”, explica una de las voluntarias a cámara. Los cuatro animales que lograron sobrevivir al rescate se encuentran en un hogar de acogida, aunque su estado continúa siendo crítico y su evolución es incierta.

“Los cuatro que quedan no sabemos si van a sobrevivir”, reconocen las voluntarias. Ante la extrema fragilidad de los pequeños, aseguran que están haciendo todo lo que está en sus manos: “Poco más podemos hacer por ellos; sólo nos queda rezar”.

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El vídeo difundido por la Asociación Cadeliños y la Protectora de O Morrazo muestra tanto el momento del rescate como el estado en el que fueron encontrados los cachorros y los cuidados que están recibiendo después de ser puestos a salvo.

Las responsables de sus cuidados han expresado su indignación ante lo sucedido y califican la situación de “asco de sociedad”. También lamentan que los cachorros fueran separados de su madre y apuntan que, de haberla abandonado con ellos, se habría evitado que la escena volviera a repetirse: “Ojalá hubieran dejado también a la madre, así nos asegurábamos de que esta escena no se volvería a repetir”, lamentan.