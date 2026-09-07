El conductor era un hombre de 44 años que ha dado negativo en la prueba de alcoholemia

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BadajozUna motocicleta ha atropellado a una madre y a su bebé de nueve eses en un paso de peatones de la avenida José María Alcaraz y Alenda (Badajoz), a la altura del circuito de BMX, en los carriles situados en sentido Sinforiano Madroñero. Según informa 'Hoy', el siniestro vial ha ocurrido sobre las 11:30 horas de la mañana.

El conductor era un hombre de 44 años que ha dado negativo en la prueba de alcoholemia que le ha realizado el equipo de Atestados de la Policía Local. La mujer fue embestida por la moto cuando cruzada con el carrito de bebé donde iba su hijo. Ambos han sido atendidos por una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y trasladados al hospital para recibir atención médica. Pero no es el único atropello que ha sucedido hace poco en la ciudad.

Tres atropellos en junio

El pasado junio, una menor de edad resultó herida tras ser atropellada en la avenida del Perú, a la altura de las pistas deportivas de La Paz. La víctima se dirigía al colegio sobre las 08:15 horas cuando fue arrollada por un vehículo al cruzar por un paso de peatones.

El 17 de junio, una mujer resultó herida tras ser atropellada en un paso de peatones del Paseo Fluvial y la conductora dio negativo en el control de alcoholemia. Y el mismo día, un varón de 52 años fue embestido por un coche en la avenida Jaime Montero de Espinosa. El hombre que iba al volante tenía 62 años y también dio negativo en la prueba de alcoholemia.