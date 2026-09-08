Orriols aclara que su aspecto no responde a ningún disfraz, sino a las quemaduras sufridas al incendiarse su cocina

La líder de Aliança Catalana publica una foto en Instagram con la barbilla, los brazos y varios dedos vendados

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La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha colgado una imagen en su red social en la que aparece con sus brazos y parte de la barbilla vendados. La política de extrema derecha ha contado a sus seguidores que ha sufrido un accidente doméstico que le ha provocado diversas quemaduras. "No es que vaya disfrazada de momia, es que se me ha incendiado la cocina",

La alcaldesa de Ripoll ha compartido la fotografía que muestra su actual estado, aunque al parecer se lo ha tomado con humor. Orriols ha aclarado que no lleva un disfraz, sino que se le ha quemado la cocina y tratando de apagar el fuego ha terminado con varias quemaduras.

La política de la formación de extrema derecha catalana ha explicado, que aunque pudo apagar el fuego no consiguió evitar las quemaduras. "Por suerte, todo ha quedado en un susto", ha asegurado Orriols, que ha terminado su mensaje dándose ánimos a sí misma: "¡Ahora, a recuperarse!".