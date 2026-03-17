En el meme, el mandatario estadounidense pide ayuda a todos sus socios para tratar de restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz

El jefe del Estado Mayor de EEUU ya alertó a Trump sobre el avispero del Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes la falta de "entusiasmo" de aliados internacionales a la hora de implicarse en una misión militar "menor" en el estrecho de Ormuz, insistiendo en sus críticas a los socios de la OTAN y afear que no participen en la operación propuesta por Washington cuando el Ejército estadounidense les ha protegido "durante 40 años".

Sobre esta situación, en las redes sociales está triunfando un meme hecho con inteligencia artificial en el que el mandatario estadounidense pide ayuda a todos sus socios para tratar de restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y ninguno le ayuda.

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Los ministros de Exteriores de la UE descartan enviar fragatas para reabrir el estrecho de Ormuz

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos este lunes en Bruselas, han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo, ahora bloqueado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete han expresado antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en la capital comunitaria que no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea 'Aspides' al estrecho de Ormuz.

Todo ello después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, haya propuesto a los 27 ministros modificar la operación naval de la UE 'Aspides' --originalmente pensada para evitar los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el mar Rojo--, o incluso establecer una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz.

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Según Kallas, no será "fácil" conseguirlo, pero ha abogado en declaraciones a los medios antes del CAE por encontrar "la forma más rápida de garantizar" la apertura del estrecho de Ormuz, toda vez está tanteando otras opciones como una iniciativa en el marco de la ONU parecida a la establecida tras la invasión rusa de Ucrania para garantizar el transporte de cereales en el mar Negro.