Iria Sebastià Barcelona, 10 SEP 2026 - 04:30h.

La compañía bloqueó 4.000 tarjetas el año pasado y rechaza la inmensa mayoría de alegaciones presentadas por los adultos sancionados

La ATM recurre a la ironía y al humor coincidiendo con el inicio del curso para frenar una práctica de miles de familias

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La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona ha lanzado una campaña de advertencia dirigida a los adultos que utilizan de manera la tarjeta T-16 de sus hijos. La picaresca de viajar con este título intransferible -concebido para que los menores de entre 4 y 16 años desplacen gratis por la ciudad- tiene consecuencias para los propios niños. Si un inspector detecta a un adulto haciendo uso de este billete, el menor pierde automáticamente el derecho a la gratuidad del transporte público durante un periodo de tres años y a parte, una sanción económica para el infractor.

Una campaña "con humor"

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el organismo ha activado una campaña de sensibilización que apela a la responsabilidad de los progenitores. Bajo lemas como "No podemos evitar que lleves sudadera de capucha con 40 años, pero sí que dejes de viajar con la T-16", intentar llamar la atención de los mayores. "Usar la T-16 de un hijo para ahorrarse el coste de un billete puede acabar teniendo consecuencias para quien menos culpa tiene", remarca el mensaje para recordar que las consecuencias recaen sobre los más jóvenes.

Miles de tarjetas bloqueadas

Con más de 400.000 títulos T-16 activos y un servicio cuyo coste anual roza los 25 millones de euros, solo durante el año pasado se llegaron a bloquear 4.000 tarjetas por irregularidades cometidas por adultos. Esta práctica genera colapsos en la gestión del centro de atención T-Mobilitat, ya que más de la mitad de los sancionados recurre la multa; sin embargo, más del 95% de las alegaciones acaban siendo desestimadas por falta de pruebas.