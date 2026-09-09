Gonzalo Barquilla 09 SEP 2026 - 18:59h.

Óscar Baz, vecino de Zaratán, falleció el domingo en Francia, donde llevaba instalado dos años para seguir con sus estudios

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Óscar Baz, un joven de 20 años y vecino de Zaratán, localidad de Valladolid, falleció el pasado domingo de forma inesperada en un accidente de tráfico ocurrido en Francia, según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'. El joven, muy conocido en la localidad vallisoletana por su vinculación con el fútbol, formó parte del Club Deportivo Zaratán Sport hasta hace dos temporadas.

El club ha confirmado su fallecimiento a través de sus redes sociales, donde ha trasladado su pesar por la muerte de quien durante años fue uno de los integrantes de su familia deportiva.

"Hoy el fútbol de Zaratán se tiñe de luto", ha señalado la entidad, que recuerda a Óscar como un chico de tan solo 20 años que defendió sus colores y compartió vestuario, entrenamientos y numerosos momentos con sus compañeros.

La muerte de Óscar en Orléat, una localidad cercana a Clermont-Ferrand, bajo investigación

El accidente se produjo este domingo en Francia, donde Óscar se encontraba desde hacía dos temporadas para continuar sus estudios. Aunque había emprendido una nueva etapa lejos de Zaratán, el joven regresaba siempre que podía para visitar a sus amigos y mantener el contacto con quienes habían formado parte de su vida en la localidad.

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El siniestro tuvo lugar en torno a las 16:30 horas en Orléat, una localidad cercana a Clermont-Ferrand, en el departamento de Puy-de-Dôme. El vehículo que conducía Óscar sufrió un accidente en las proximidades de un área de descanso de la autopista A89.

Según ha informado 'El Norte de Castilla' y diversos medios franceses como 'La Montagne', el turismo habría chocado inicialmente contra una señal informativa antes de terminar impactando contra unos árboles. El joven quedó atrapado en el interior del vehículo y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no pudieron salvarle la vida. Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar qué ocurrió. Una unidad especializada de la Gendarmería Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas y, por el momento, se estudian todas las hipótesis.

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La noticia ha provocado una profunda conmoción en Zaratán, donde residía Óscar y donde era conocido también por su trayectoria deportiva. El Ayuntamiento de la localidad ha publicado en sus redes sociales una imagen con un lazo negro en señal de luto por la muerte del joven.

El propio Zaratán Sport ha querido despedirse públicamente de quien fue uno de sus jugadores. "Siempre serás parte de nuestra historia y, sobre todo, de nuestra familia deportiva", ha señalado el club, que ha trasladado su "más sentido pésame" a sus familiares, amigos y a todas las personas que le quisieron. "Nunca te olvidaremos", han sentenciado desde la entidad. La muerte de Óscar también ha causado conmoción entre quienes compartieron con él su etapa escolar. El joven era antiguo alumno del Liceo Francés de Castilla y León, cuyos miembros han organizado un homenaje en su memoria. El domingo 13 de septiembre tendrá lugar en la iglesia de Zaratán una misa en honor a Óscar a partir de las 17:00 horas.