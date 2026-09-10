Gonzalo Barquilla 10 SEP 2026 - 18:55h.

Sonia, de 46 años, desapareció el pasado 8 de septiembre en Paracuellos de Jarama y continúa en paradero desconocido

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Sonia Z. T., una mujer española de 46 años, permanece en paradero desconocido desde el pasado martes 8 de septiembre, cuando se le perdió el rastro en Paracuellos de Jarama (Madrid). El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta para tratar de localizarla y ha facilitado como vía de contacto el teléfono 062 de la Guardia Civil, cuerpo que interviene en el dispositivo de búsqueda. La asociación SOS Desaparecidos y la plataforma Adonay también han compartido la alerta para ampliar su difusión y recabar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Los agentes trabajan sobre el terreno para tratar de localizar a Sonia. Por ahora no han trascendido las hipótesis que se barajan. El operativo se centra en distintas zonas del término municipal de Paracuellos de Jarama, un entorno marcado por la presencia de barrancos y socavones en la zona elevada del municipio y por la vega del río Jarama en las cotas más bajas.

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La alerta y los canales de colaboración ciudadana

La desaparición se mantiene activa en los canales oficiales del CNDES, que ha difundido la imagen de Sonia junto a sus características físicas y el teléfono 062 de la Guardia Civil como vía de contacto. La mujer tiene 46 años, mide 1,50 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el cabello canoso, liso y corto. SOS Desaparecidos y la plataforma Adonay también han difundido la alerta y sus propios carteles para ampliar el alcance de la búsqueda entre los vecinos de Paracuellos de Jarama y municipios cercanos.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre Sonia o sobre sus últimos movimientos debe ponerse en contacto con las autoridades. La colaboración ciudadana resulta especialmente importante mientras los agentes continúan con las labores de búsqueda sobre el terreno.

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Un terreno de barrancos, cárcavas y caminos rurales

La zona de búsqueda se concentra en el término municipal de Paracuellos de Jarama, un territorio de 43,9 kilómetros cuadrados con una orografía muy diversa. El núcleo urbano se extiende sobre una plataforma elevada conocida como el 'Balcón de Madrid', rodeada de taludes, barrancos y cárcavas que dificultan el acceso a pie. Desde esta zona, el terreno desciende hacia la vega del río Jarama, donde se suceden humedales, dehesas y caminos rurales.

Las labores de rastreo deben cubrir también las zonas más apartadas del municipio, desde los barrancos del cerro hasta los caminos y senderos que recorren la vega. A esta complejidad se suma la proximidad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las instalaciones del INTA y varias grandes vías de comunicación, que fragmentan el territorio. El dispositivo mantiene así distintas áreas de interés dentro y fuera del núcleo urbano mientras continúa la búsqueda de Sonia.