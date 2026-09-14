Muere a los 99 años Marina Vilalta, la pastora más longeva de Cataluña

En 2020, la pastora recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya como un reconocimiento a su trayectoria vital y vinculación con la ganadería

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La pastora en activo más longeva de Catalunya, Marina Vilalta, ha fallecido la noche de este domingo a los 99 años, según han explicado fuentes municipales a Europa Press y ha avanzado 3Cat.

Nacida en Ogassa (Girona) y residente de Bruguera (Girona), pueblo perteneciente a Ribes de Freser, Vilalta comenzó a pastorear a los 5 años junto a su padre.

En 2020, la pastora recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya como un reconocimiento a su trayectoria vital y vinculación con la ganadería.

"Su devoción por el campo, el trabajo con el ganado y el mantenimiento de tradiciones orales en la comarca del Ripollès, participando en festivales como el Càntut, son ejemplos de la importancia del trabajo en el mundo rural y de la resiliencia de las personas que se dedican al mismo", explicaba la Generalitat en 2022 sobre Vilalta.

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Cuenta también con una biografía, escrita por el periodista Abraham Orriols en 2023, con el título 'Una vida a les muntanyas', de la editorial Ara Llibres.