Redacción Cataluña Barcelona, 16 SEP 2026 - 13:15h.

Las piezas mezclan lemas e ilustraciones para visibilizar el impacto de la presión estética en la autoestima, la salud y la libertad de las adolescentes

La muestra "Violencia estética: control de los cuerpos de mujeres y personas LGTBI+" reúne 24 trabajos diseñados por alumnado de tres institutos de la provincia

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El Espai Francesca Bonnemaison acogió la inauguración de la exposición "Violencia estética: control de los cuerpos de mujeres y personas LGTBI+", una iniciativa impulsada en colaboración con la Diputació de Barcelona. La muestra reúne un total de 24 carteles elaborados por el alumnado de tres institutos de la provincia con el objetivo de abrir un debate sobre cómo la hipersexualización y los estereotipos físicos afectan a la juventud desde edades tempranas.

Cada una de las obras expuestas combina una propuesta visual con lemas orientados a cuestionar los estándares estéticos que predominan en la sociedad. A través de este proceso creativo, los estudiantes han buscado evidenciar la manera en que los mandatos sobre el cuerpo condicionan la libertad personal, la salud mental y la autoestima a lo largo de la adolescencia. Los jóvenes explican los comentarios: "Muchas veces nos dicen estuvieses más delgada o maquillada estarías más guapa" y recuerdan los cánones: "cuando te maquillas no puedes ir demasiado y cuando no te maquillas te dicen que pareces enferma". Además, las mujeres sufren comentarios por la depilación de los vellos y aclaran "las mujeres también tenemos pelos"

Rechazo al patriarcado

Durante la inauguración se proyectaron las intervenciones de los propios estudiantes creadores de las piezas, quienes explicaron el proceso de diseño y la intención crítica de sus mensajes. La exposición sitúa en el centro del discurso la denuncia de las violencias patriarcales ejercidas de forma cotidiana sobre las mujeres y sobre las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+.

Núria Moreno, directora de programa del Espai Francesca Bonnemaison, destacó la relevancia de dar voz y espacio a las nuevas generaciones para "abordar la hipersexualización de los menores y combatir las exigencias sobre la apariencia". Las obras permanecerán expuestas al público para promover la sensibilización y fomentar modelos de relaciones basados en la diversidad y el respeto hacia los cuerpos ajenos.