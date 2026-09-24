"Aida" de Verdi, vuelve al Liceu para abrir la nueva temporada de conciertos: "Las óperas tienen mensajes muy actuales"

Iria Sebastià Barcelona, 24 SEP 2026 - 08:01h.

La obra muestra el conflicto entre Etiopía y Egipto, un tema que la directora utiliza para denunciar las crisis contemporáneas, demostrando la vigencia temática del género

El director invitado Josep Gil explica algunas pinceladas de la producción, en la que destaca un gran elenco internacional y un enfoque político actual

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Pocas expresiones artísticas exigen un engranaje tan complejo y coordinado como la ópera, considerado el arte total por combinar el coro, con el ballet y la orquesta. Aida, de Giuseppe Verdi, una historia de celos e intrigas palaciegas ambientada en el antiguo Egipto vuelve al Liceu 6 años después."Tienes una planificación de muchas semanas, es un trabajo muy intenso en el que trabajan muchísimos departamentos que se encargan de que todo salga a la perfección", remarca Josep Gil, uno de los directores musicales invitados.

Un reparto de nivel

"El reparto son de un nivel altísimo", asegura Gil, quien subraya el papel decisivo del departamento artístico y el elenco elegido -Anna Netrebko y Anna Pirozzi como Aida, junto con Yusif Eyvazov y Piotr Beczała como Radamés- para posicionar el espectáculo entre lo más esperado.

Este proyecto rompe además con la clásica interpretación de la obra, para adentrarse en la mirada "más punzante" de la dirección de escena. "La directora iraní Shirin Neshat hace una metáfora entre la guerra de Etiopía y Egipto y el mundo actual de los refugiados", revela Gil. Lejos de ser un género del pasado: "Habla del desierto, del exilio, de ser rehén en otra tierra, de tener nostalgia por tu patria. Eso es lo que mantiene la ópera muy viva, porque sus temas se pueden trasladar a la actualidad".

Próxima parada: "Jove Aida"

Por otro lado, como parte de su apuesta pedagógica y de creación de nuevos públicos, la programación incluye también la "Jove Aida" una adaptación pensada para acercar el dramatismo de Verdi a las generaciones más jóvenes. Esta iniciativa permite a los más pequeños y familias descubrir el género a través de un formato dinámico, virtual y pedagógico.