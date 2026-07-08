Asun Chamoso 08 JUL 2026 - 04:30h.

La Orquestra del Liceu actuará esta noche y la OBC este jueves en la playa de Sant Sebastià de Barcelona

En el repertorio, obras de Brahms, Dvořák, Chaikovski, Borodín, Falla, Ginastera o Ravel

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BarcelonaLa playa de Sant Sebastià de Barcelona se va a convertir en un gran escenario al aire libre para acoger dos conciertos gratuitos de música clásica. Así, junto al mar, la arena se transformará en la platea del gran escenario de 20 metros de ancho, cubierto con una cúpula tipo órbita, de una nueva edición de Clàssica a la Platja. En ese espacio tan veraniego la música de la Orquestra del Liceu y de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) se entremezclará con el sonido de las olas este miércoles y mañana jueves a partir de las nueve de la noche.

Este año, los dos conciertos comparten un hilo conductor: un viaje por las grandes tradiciones musicales de Europa y Latinoamérica a través de compositores que transformaron el folclore, la danza y las identidades culturales de sus países en música sinfónica con gran fuerza y riqueza orquestal. Un repertorio en el que habrá obras emblemáticas de Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Piotr Ílitx Chaikovski, Aleksandr Borodín, Manuel de Falla, Alberto Ginastera y Maurice Ravel.

Se espera la asistencia de 22.000 personas, que no perderán detalle con dos grandes pantallas y para garantizar que el sonido llegue con calidad a lo largo de más de 250 metros se montará un dispositivo especial basado en 1 DelayStereo en medio de la playa. Estos conciertos se ofrecen en el marco de Barcelona Obertura, una iniciativa fruto de la unión de los tres centros de música clásica más importantes de la ciudad como son L’Auditori, el Gran Teatre del Liceu y el Palau de la Música Catalana, que tiene el objetivo de promover internacionalmente Barcelona a través de la música clásica y el compromiso de hacerla llegar a todos.

Liceu Simfònic, música para todos

La edición de este año comenzará este miércoles 8 de julio con la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, dirigida por el maestro Josep Pons. En un entorno único frente al mar, el programa propone un recorrido por algunas de las páginas orquestales más populares y evocadoras del repertorio universal, con obras llenas de fuerza, color y ritmo.

Este concierto se enmarca en la celebración del 25.º aniversario del Petit Liceu y está pensado para públicos de todas las edades. La propuesta invita a descubrir y reconocer algunas de las obras sinfónicas más emblemáticas del repertorio, en un viaje musical marcado por el lirismo, la energía y la capacidad evocadora de la música orquestal.

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El programa incluye la Danza húngara de Brahms, la Danza eslava de Dvořák, fragmentos de El cascanueces de Chaikovski, las Danzas polovtsianas de Borodín, El amor brujo de Manuel de Falla y Estancia de Ginastera. El célebre 'Bolero' de Maurice Ravel cerrará la primera velada de música clásica en la playa.

Una sinfonía imaginaria, de la OBC

El viaje musical continuará este jueves 9 de julio con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), dirigida por Ludovic Morlot, presentará el programa 'Una sinfonía imaginaria', que muestra la fuerza expresiva de la música sinfónica, con obras de Rajmáninov, Dvořák y Chaikovski, entre otros.

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Una segunda jornada en la que se combinarán estilos, atmósferas y sensibilidades diversas a través de una selección de movimientos de sinfonías de algunos de los grandes nombres de la historia musical europea, en un recorrido desde el lirismo y la melancolía centroeuropea hasta la energía y el dramatismo del gran sinfonismo ruso. El concierto ofrecerá una experiencia llena de contrastes emocionales y de melodías fáciles de reconocer por el público.

La velada se abrirá con el primer movimiento de la 'Sinfonía núm. 2' de Borodín, una obra de gran fuerza narrativa y carácter épico, y continuará con una selección de pasajes de gran intensidad expresiva, como el "Allegro molto" de la Sinfonía núm. 2 de Rajmáninov, lleno de energía rítmica y brillo orquestal; el célebre “Poco allegretto” de la Sinfonía núm. 3 de Brahms, una de las melodías más delicadas y evocadoras del repertorio romántico, o el "Allegretto grazioso" de la Sinfonía núm. 8 de Dvořák, que destaca por su espíritu danzante y su elegancia melódica. El concierto culminará con el vibrante "Finale" de la Sinfonía núm. 4 de Chaikovski, una explosión de intensidad y exuberancia orquestal, considerada una de las páginas más espectaculares y celebradas del sinfonismo ruso.