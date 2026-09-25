Asun Chamoso 25 SEP 2026 - 18:20h.

Con los votos de PSC, Junts y ERC, el recargo municipal pasará de forma progresiva de 5 euros a 24 en 2030

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BarcelonaEl pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la modificación del recargo municipal del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) que pagan los cruceristas de corta estancia, es decir, aquellos que pasan en la ciudad menos de 12 horas. En concreto, han votado a favor los grupos de PSC, Junts y ERC, mientras que han votado en contra a BComú, PP y Vox. De esta forma, la medida propone subir la tasa de forma progresiva y pasar de los 5 euros de impuesto turístico municipal que hay actualmente a 12 el año que viene, a 16 en 2028, a 20 en 2029 y a 24 euros en 2030, a los que se añadiría los 6 euros del impuesto turístico de la Generalitat. Así, un crucerista de escala abonará 30 euros al día en 2030.

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, el objetivo de este incremento es "desincentivar este tipo de actividad turística" en la ciudad de Barcelona, pero en caso de que el número de cruceristas de corta estancia se mantuviera estable, el importe que ingresaría el consistorio barcelonés sería de 23,7 millones de euros anuales a partir del año 2030.

Este expediente se someterá ahora al trámite de información pública antes de que vuelva al Plenario para su aprobación definitiva y eventualmente entre en vigor a partir de abril de 2027.

El incremento del recargo municipal en los cruceros de corta estancia responde a la voluntad "de profundizar en la gestión del turismo" en la ciudad. Entre otras medidas, el Ayuntamiento explica que ha creado la llamada Zona Bus 4.0 para mejorar la gestión del aparcamiento que hacen los autocares turísticos, ha subido el precio de la entrada en el Park Güell hasta los 18 euros, ha acordado con el Puerto de Barcelona la reducción de las terminales de cruceros de siete a cinco y ha decidido extinguir las viviendas de uso turístico a partir de 2028.

La patronal: "Desproporcionado"

La Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) ha calificado de "desproporcionado" el incremento de la tasa turística a los cruceristas de escala aprobado este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. La patronal ha explicado que comparte el objetivo de gestionar el turismo de manera sostenible y equilibrada y de forma que genere valor para sus residentes, pero ha expresado su preocupación por esta subida "teniendo en cuenta el peso del turismo de cruceros en la capital catalana".

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Ha defendido que las políticas turísticas se realicen sobre la base de evidencias y para aportar previsibilidad a las empresas, y ha pedido que cualquier recargo adicional sea "proporcionado y transparente" y esté vinculado a beneficios medibles para Barcelona y sus residentes.