Asun Chamoso 14 ABR 2026 - 12:46h.

El Ayuntamiento de Barcelona impulso un estilo unificado de diseño para evitar "el ruido visual"

En las nuevas terrazas en La Rambla habrán 322 mesas en lugar de las 382 actuales

Compartir







BarcelonaLa transformación de La Rambla de Barcelona continúa con las obras de remodelación y también porque se convertirá en la primera Zona de Excelencia de terrazas de la ciudad. El Ayuntamiento "quiere reforzar la calidad y singularidad de este espacio", asegura en un comunicado. Para ello, contará con un libro de estilo propio, consensuado con el Gremio de Restauración y Amigos de la Rambla, que marcará las características técnicas y estéticas de los elementos y espacios para las terrazas que ocupen la nueva Rambla. "Uno de sus objetivos principales es mejorar las terrazas reconociendo su protagonismo en el mantenimiento como una referencia de la ciudad", destaca el consistorio.

Se trata de conseguir que las terrazas distribuidas a lo largo de la emblemática calle barcelonesa tengan "un ritmo visual continuo". Por ello, se quiere buscar el equilibrio entre la homogeneidad de ciertos elementos y a la vez que se diferencien los establecimientos de restauración. Para conseguirlo, el libro de estilo aborda un largo listado de elementos básicos de las terrazas: sombrillas, sillas y mesas; también sobre los elementos opcionales: mueble auxiliar, pizarra, iluminación, estufas, biombos y el elemento delimitador posterior. Y también define los tamaños y características de los materiales como los colores y las calidades.

Así, la nueva Rambla contaría con sombrillas de gran formato, que deben mantener todas la misma altura, y que tendrán que ser todas en color crema. Este elemento podrá incorporar iluminación eficiente o también biombos enrollables y no rígidos. Las sombrillas crearán un plan horizontal que quiere ser homogéneo "para enfatizar esta voluntad de zona de excelencia, con identidad propia y singular", apunta el Ayuntamiento de Barcelona.

Por su parte, los restauradores podrán escoger entre varios modelos de mesas y sillas, pero diferenciados por colores y formatos dentro de un abanico de propuestas. El material que se propone, el propileno, ha demostrado su calidad y durabilidad, robusto pero ligero, facilitando la recogida diaria al poder ser apiladas. Se proponen sillas con respaldo y reposabrazos huyendo de los taburetes o las sillas altas para asegurar el confort de los clientes. Para facilitar la identificación del establecimiento de restauración, se podrán incorporar fundas y almohadas de colores a escoger dentro del libro de estilo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ruido visual

Otro de los puntos que se tendrá en cuenta es el ruido visual. Se va a regular que solo se podrá colocar la identificación del establecimiento en la pizarra y el respaldo textil de la silla, con la razón social o el nombre comercial del establecimiento como único mensaje posible, eliminando así la posibilidad de publicidad y de marcas. También estará prohibida la publicidad en todo el ámbito de las terrazas, en pizarras, mesas y sillas. En las orientaciones no falta cómo debe ser el mantel, que tendrá que ser de material textil, sin estampados, y en color blanco o de la carta de colores indicada en el libro de estilo.

También recoge la obligatoriedad de desmontar a diario y dejar recogido todo el material de terraza excepto la sombrilla, que sí puede quedar en el espacio de uso público y mantener limpio y aseado el espacio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por todo ello, el Ayuntamiento de Barcelona impulsará un concurso de diseño de tres elementos de las terrazas como el mueble auxiliar, la pizarra y el separador de la mano de dos asociaciones del FAD: Adi-FAD, asociación de diseñadores industriales, y Arquin-FAD, asociación de arquitectos e interioristas.

Menos terrazas

En la actualidad, La Rambla cuenta con 62 locales de bar y/o restaurante, que representan al 30% de los locales comerciales activos de la vía. La mitad, cuentan con licencia de terraza, y hasta ahora podían ocupar con diferentes autorizaciones de licencia de terraza espacios a ambos lados del tramo central y en las aceras laterales. Con la nueva ordenación, la oferta deberá ubicarse exclusivamente en el tramo central. Se tendrán que respetar distancias y separaciones que garanticen la comodidad y la seguridad de la ciudadanía. Por ello, tienen que quedar libres elementos de paso, salidas de metro, monumentos, jardineras, los puntos de señalización, alumbrado y vados.

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado la reordenación de las terrazas con la reducción de un 16% las mesas y pasarán de las 382 actuales a 322 mesas. Todo ello para configurar La Rambla "como un conjunto patrimonial inmaterial de la ciudad de Barcelona, siguiendo la línea con la que se inició una transformación en la fisonomía de esta vía para constituirla en eje de referencia para los barceloneses".