Los requisitos para la compra de la vivienda junto con la Generalitat: unos ingresos estables y un plazo de vida

Las otras medidas de los decretos del Gobierno: préstamos al 0 % y un IVA del 4 % para la construcción de viviendas

Compartir







Salvador Illa ha anunciado que la Generalitat favorecerá la adquisición de la vivienda a particulares sin ahorro suficiente para poder comprarse un piso, a través de la compra conjunta de viviendas para un perfil de ciudadano concreto.

Según ha adelantado el medio ‘El Mundo’, la persona que se beneficiará de esta medida deberá contar con unos “ingresos estables” para cubrir la cuota mensual del préstamo, como ha confirmado el presidente durante su discurso de apertura del Debate de Política General en el Parlament.

La medida, explica el mismo medio, está pensada para personas mayores de 40 años con dificultades para acceder a una hipoteca. La Generalitat asumirá la mitad de su vivienda permitiendo que el particular pueda vivir en ella 50 años si tiene entre 40 y 55 años, pudiéndola vender o incluso dejándola en herencia durante ese periodo de tiempo. Si el comprador tiene más de 56 años, el Gobierno asume el 60% y el copropietario puede vivir en ella durante 40 años.

Las medidas anunciadas para el desahucio

Una vez cumplido el plazo establecido, será la persona quien tenga que decidir si le compra la otra mitad a la Generalitat o se la cede para que pase a formar parte de la Administración catalana. Además, Illa ha anunciado este martes que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente.

Se ha referido también a los decretos que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de ministros, y ha pedido altura de miras a los partidos para su convalidación. También ha asegurado que en Catalunya no hay espacio para la especulación con la vivienda, y ha destacado los "acuerdos importantes con las fuerzas progresistas" del Parlament en este ámbito.