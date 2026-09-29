Según el Gobierno estas dos medidas responden al objetivo "prioritario" de que haya más vivienda y que sea pública

Todo sobre la protesta en la Puerta de Sol por la crisis de la vivienda

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El Gobierno ha aprobado un IVA superreducido del 4 % para la construcción de viviendas de promoción pública y protegida, dentro de un real decreto que contempla, entre otras medidas, un nuevo mecanismo para financiar el préstamo para el acceso a la primera vivienda a interés cero.

El Ejecutivo ha dado luz verde este miércoles en Consejo de Ministros dos decretos ley para paliar la crisis de la vivienda, uno de los cuales contempla además un nuevo impuesto de IVA del 10% para los pisos turísticos, según ha anunciado este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Se trata de una norma "ambiciosa", que se ha dividido en cuatro bloques y que no se dedica exclusivamente al problema de los desahucios, sino que nace con la vocación de abordar los "grandes problemas" en esta materia, ha explicado.

Además del IVA superreducido del 4 % y de los préstamos al cero por ciento, se han aprobado bonificaciones fiscales graduales a los inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros, de manera que se pueden llegar a ahorrar hasta un mes de alquiler y con la idea de alcanzar hasta 1,6 millones de hogares.

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Rodríguez ha destacado que el objetivo "prioritario" de este decreto es que haya más vivienda y que sea pública, en un contexto en el que se quiere proteger el parque público de vivienda, de manera que se consolide el modelo de casa 47, la entidad estatal de vivienda de España.

En este contexto, ha enmarcado la medida de rebajar el IVA al 4 % para las viviendas de promoción pública y protegida.

Préstamos a interés cero hasta 50.000 euros

En cuanto a los préstamos a interés cero para la primera vivienda, ha explicado que se dará cobertura, con ellos, hasta el 20 % del valor correspondiente de la vivienda, -un porcentaje que los bancos no dan cobertura en las hipotecas - y que contempla un máximo de 50.000 euros.

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Sobre el IVA a los pisos turísticos ,que hasta ahora no pagaban esta tasa, la ministra ha reconocido que se habló en un principio del 21 %, pero que se ha rebajado al 10 % como parte del diálogo que se está manteniendo con los grupos.

En este contexto, ha aprovechado para recordar las competencias que tienen las comunidades autónomas para clausurar los pisos turístico ilegales.

Sobre este paquete de medidas, Rodríguez lo ha definido como "amplio" y "transversal" y ha confiado en que se aprueben el viernes en el Congreso.

En su comparecencia, no se ha especificado cuando entrarán en vigor. Sí ha explicado que este decreto incluye una parte del trabajo que se hizo para el anterior decreto que se contemplaba aprobar en julio, pero mejorado.