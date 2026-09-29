Ruth Méndez 29 SEP 2026 - 16:11h.

"Están alquilando habitaciones por 500 euros, lo que antes pedían por todo el piso", dicen los vecinos de las zonas céntricas tensionadas.

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En el decreto también están contemplados los pisos turísticos. La realidad es que no representan ni el 2 por ciento del total, pero están concentrados en zonas muy tensionadas de grandes ciudades y esto dispara el precio de los alquileres. Mercedes vive desde hace más de 30 años en el mismo lugar, pero se asoma a su calle y no la reconoce. "Todos estábamos a lo nuestro, a trabajar, a vivir. Y ahora, de pronto, han aparecido los turistas y ocupan pisos que claro, serían para nosotros, para nuestros hijos".

En España hay 355.000 pisos turísticos, el 10 por ciento del mercado de alquiler, sin contar los ilegales. Los precios por las nubes, los negocios tradicionales cierran. Residir en el corazón de Madrid, Málaga o Valencia es ya imposible. "Casi todos están yendo a los pueblos".

Los pisos en estas zonas se han convertido en un negocio. "Están alquilando habitaciones por 500 euros, lo que antes pedían por todo el piso", dicen los vecinos de las zonas céntricas tensionadas.

A los propietarios que resisten en el centro las inmobiliarias les invitan a irse. "Se nos ha devaluado la vida, la revolarozación de los pisos es si tuviéramos varios. Este es mi barrio, por qué me voy a ir.

Los vecinos piden ciudades habitadas y habitables.