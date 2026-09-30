Iria Sebastià Barcelona, 30 SEP 2026 - 18:30h.

La modificación del plan metropolitano busca incentivar la movilidad sostenible limitando el número de plazas en edificios de nueva construcción dentro de Barcelona y 27 municipios de su alrededor

El reglamento distingue tres territorios: el interior de las rondas de Barcelona, las zonas exteriores bien comunicadas y las áreas de alrededores con mayor dependencia de vehículos privados

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La comisión de urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona ha aprobado una modificación del planeamiento que actualiza la normativa sobre plazas de aparcamiento en calles y edificios de nueva construcción, tanto residenciales como de otros usos. La medida, que entrará en vigor tras su publicación en el diario oficial de la Generalitat, limita la construcción de plazas de estacionamiento en función de la oferta de transporte público existente en cada zona. Para aplicarlo, el reglamento distingue tres ámbitos territoriales: el espacio interior de las rondas de Barcelona, las zonas exteriores bien comunicadas y las áreas periurbanas con mayor dependencia del vehículo privado.

Una regulación adaptada a la red de transporte

Desde urbanismo, subrayan que este cambio de medida pondera en función de la accesibilidad, la dependencia del vehículo privado y la presión sobre el espacio público. Una reforma que pretende adaptarse a la realidad y diversidad del territorio y que mejore las condiciones medioambientales y de la vida ciudadana. La modificación tendrá en cuenta las necesidades de cada municipio y forzar la construcción en un momento de crisis de vivienda que afecta gravemente a la capital.

Nuevas ratios de aparcamiento

El desglose de la normativa establece criterios diferenciados según la tipología de la vivienda y su localización. En la primera corona (interior de las rondas de Barcelona), en vivienda de protección oficial (VPO) no se exigirá un mínimo de plazas (pudiendo ser cero) hasta un límite máximo de una plaza por piso. Para la vivienda libre, el mínimo se fija en una plaza por cada cuatro viviendas, mientras que el máximo será de una o dos plazas por piso, según mida menos o más de 100 metros cuadrados. Por otro lado, en el segundo perímetro bien comunicado, la VPO tendrá un mínimo de una plaza por cada cuatro pisos en caso de venta (sin tope máximo), mientras que en la vivienda libre el mínimo será de una plaza por cada dos pisos. Finalmente, en los municipios con menor accesibilidad, tanto la VPO como la vivienda a precio de mercado mantendrán ratios de un mínimo de una plaza por cada cuatro pisos y una plaza por piso, respectivamente. Para los alojamientos turísticos, deberán disponer de un mínimo obligatorio de una plaza por cada cuatro unidades, mientras que la reserva en espacios comerciales, industriales, oficinas o equipamientos se calculará por metros cuadrados.

En el espacio público, la reserva de aparcamiento en las calles dependerá del tipo de vía y la planificación de la movilidad, quedando prohibidas las plazas en calles peatonales. La medida afectará a Barcelona y a otros 27 municipios metropolitanos, entre ellos L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola, Castelldefels y Sant Cugat del Vallès.