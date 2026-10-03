Asun Chamoso 03 OCT 2026 - 20:00h.

Dolors Sureda es la quinta mujer más longeva de Cataluña y la decimosexta de España

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GironaDolors Sureda ha cumplido 110 años como la mujer más longeva de la ciudad de Girona. La gerundense, que reside en el barrio de L'Eixample, ha recibido las felicitaciones de su familia y amigos.

El Ayuntamiento de Girona se ha sumado a la celebración. Así, el alcalde, Lluc Salellas, y la concejala de 'Ciutat que Cuida' y de Servicios Ambientales y Bienestar Animal, Gemma Martínez, han acudido al domicilio de Dolors para felicitarla en primera persona, en nombre del consistorio y de la ciudad.

Durante el encuentro, los representantes municipales han mantenido una breve conversación con la centenaria y le han entregado un ramo de flores y también una carta de felicitación. Unos obsequios que ha recibido acompañada de su familia para celebrar un día tan especial.

La quinta más longeva de Cataluña

Dolors Sureda Joan es la persona de mayor edad de la ciudad de Girona, la segunda de las comarcas gerundenses, la quinta de Cataluña y la decimosexta del Estado, según detalla el consistorio en un comunicado.

La mujer más longeva de Cataluña es otra gerundense: Carmen Noguera, con 112 años que cumplió este mes de agosto. Nació en 1914 en Olot.