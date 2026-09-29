Asun Chamoso 29 SEP 2026 - 19:30h.

Sarai y Rafael son los nuevos encargados del bar del Casal de Juncosa (Lleida)

El ayuntamiento lanzó una oferta para reabrir el local ofreciendo vivienda social y escuela

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LleidaA Sarai y Rafael, con su niña de cinco años, les ha cambiado la vida. Esta pareja de Venezuela son los nuevos encargados del único bar de Juncosa (Lleida). "Nos ha cambiado muchísimo y para bien porque tenemos vida familiar, trabajamos juntos, la escuela y los parques están cerca y puedo estar más tiempo con mi hija. Nos sentimos bien y muy cómodos y mi hija está contenta en el colegio", confiesa Sarai Rojas.

A finales de julio, la familia que gestionaba el bar del Casal se marchó tras nueve años y la convocatoria para adjudicar la explotación quedó desierta. Una situación que no había sucedido desde que entró en funcionamiento en 1992. El Ayuntamiento de Juncosa buscó una solución: ofrecer una vivienda social y también escuela para los hijos. "Significa una gran oportunidad. Tenemos un buen trabajo y estamos en familia. La vivienda social está muy bien y a buen precio. Tiene dos habitaciones, baño, comedor y cocina", explica.

Una empresa de restauración de Lleida ha ganado la licitación por cuatro años. "Vimos el anuncio con un piso social y que ofrecían escuela en el municipio. Mi jefe nos hizo la propuesta y aceptamos. Nos entrevistaron en el ayuntamiento y ahora somos los responsables del bar", explica. Se sienten afortunados porque fueron muchos los candidatos que se presentaron a la convocatoria del consistorio, que recibió unas 30 llamadas de distintos puntos de Cataluña, Aragón y también de familias interesadas desde las Islas Canarias.

"Nos trae ilusión"

La pareja, de 29 años, llegó hace pocos años a España procedentes de Venezuela. "Salimos por la situación económica de nuestro país en la que se encontraba antes y en estos momentos. Hace tres años llegó Rafael a Lleida a casa de un familiar. Un año después, llegamos mi hija y yo", cuenta Sarai. Los dos cuentan con años de experiencia en el mundo de la hostelería. Este nuevo paso en sus vidas lo ven ilusionante: "Nos trae ilusión. Hemos buscado una mejoría de calidad de vida y de trabajo. Y al conseguir esta oportunidad, siento que tenemos calidad de vida y de trabajo".

Junto a ellos, también trabaja en el bar del Casal de Juncosa una cocinera para encargarse de los menús que sirven de martes a domingo: "De martes a jueves se abre de 7 a 21.30. El viernes y el sábado desde las 7 hasta que se va el último cliente tras la cena y los domingos desde las 8 hasta las 22.00. Y el lunes, fiesta. El menú de mediodía entre semana es de 14,50 euros y de 27,50 en fin de semana".

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Un lugar que es un punto social de encuentro de este municipio de 379 habitantes de Les Garrigues. "Desde las siete de la mañana ya hay clientes. Vienen a desayunar, a hacer vida, hay comidas, vienen trabajadores de las granjas cercanas, toman el café de la tarde, hablan, charlan, ríen o juegan a cartas. El domingo vienen a tomar el vermut. Es el único bar. Vienen todos y se lo pasan muy bien y nosotros, con ellos también", explica Sarai.

Estos nuevos vecinos de Juncosa firmaron el contrato en septiembre y poco después abrieron las puertas del bar, con una gran bienvenida por parte de los vecinos: "Hemos tenido un buen recibimiento. Se han portado muy bien. Los clientes comentan que les hacía falta que volviera a abrir tras un mes cerrado en agosto. Querían que abriéramos".

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Con esta oportunidad, la pareja ve su futuro en este pueblo de Lleida: "Esperamos una larga estancia. Nos vemos instalados y viviendo y trabajando aquí por mucho tiempo".