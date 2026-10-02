Los vecinos de Los Alcázares en Murcia sufren las terribles consecuencias de unas lluvias que inundan las calles

La alerta por tormentas y lluvias continuará hasta el domingo en un fin de semana con "ambiente otoñal"

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El Gobierno de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles de la comarca del Campo de Cartagena y Mazarrón un mensaje ES-Alert, después de que la Aemet elevara el aviso de naranja a rojo por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado y hora, entre las 14:00 y las 18:00 de esta tarde.

La rambla vertiente al mar Menor del Albujón en La Puebla-Cartagena ha alcanzado entre el 80 % y el 100 % de su aforo, aunque no corre riesgo de desbordarse al haber descendido hasta el 67 %, mientras que la de Las Colonias, con la misma desembocadura pero en Los Alcázares, ha marcado cotas de entre el 60 % y el 80 % de su capacidad, pero ha descendido al 49 %.

Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura han registrado en la zona de Cartagena acumulados de más de 107 litros y se ha suspendido la actividad en los centros educativos de Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo, La Unión, Torre Pacheco, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar. El 112 ha atendido hasta las 17:45 horas 301 llamadas por 222 incidentes por lluvias, ninguno de entidad, sobre todo rescates a conductores y pasajeros atrapados en sus coches en embolsamientos de agua.

Los servicios de emergencias atienden centenares de llamadas

Los municipios con más llamadas han sido Los Alcázares, Murcia, San Javier y Cartagena. Los rescates han consistido en el apoyo, por parte de servicios de bomberos y protección civil, al desalojo de conductores y pasajeros de vehículos atascados y ayuda en la retirada de vehículos.

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Según los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura estos son los acumulados en las últimas seis horas: en la desembocadura de la Rambla del Albujón, 115 litros; en La Puebla, 105,2; en Pozo Estrecho, 88,4 y en La Maraña y Balsicas un total de 64,2 litros de acumulado.

Otras comunidades también afectadas

Pese a que en algunas zonas afectadas el temporal ha remitido ligeramente, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha decidido mantener, al menos hasta el domingo, la alerta por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en el tercio este de la península ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Por el momento, para este sábado la Aemet ha activado aviso naranja en algún momento del día en Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana por peligro de lluvias y tormentas. Estas cinco comunidades están también en aviso amarillo en otros momentos de la jornada junto a otras diez: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja.