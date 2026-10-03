El Es-Alert enviado "cumplió su función", pero la cantidad de agua caída "no lo previó" la AEMET

"La previsión de lluvia no alcanzaba ni los 30 litros por metro cuadrado", ha advertido Page

Compartir







AlbaceteEl presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recalcado desde Madrigueras, donde las intensas precipitaciones de la tarde de este viernes se saldaron con la vida de una mujer centenaria, que el dispositivo regional envío un Es-Alert cuando la alerta dictaminada por la AEMET era todavía amarilla, concretamente a diez minutos de pasar a naranja.

"La previsión de lluvia no alcanzaba ni los 30 litros por metro cuadrado, y al final cayeron 143. Pero el Es-Alert se mandó porque persistían problemas en las carreteras y no sabíamos hasta cierto punto si iba a llover más", ha apuntado.

PUEDE INTERESARTE Alerta en Cataluña ante un posible huracán mediterráneo: 17 comarcas catalanas en aviso rojo por chubascos y las tormentas

El Es-Alert enviado "cumplió su función"

Es por ello que el Es-Alert enviado "cumplió su función", pero la cantidad de agua caída "no lo previó" la AEMET. "No soy quien para echarlo la culpa. La gente tiene que entender que es absolutamente normal, estas cosas son absolutamente imprevistas".

Abundando en que se preveía solo "una lluvia ligera" pero que con el paso de las horas el aviso que era amarillo "pasó a naranja sobre la marcha", ha recalcado que "a veces las previsiones llegan con retraso", por lo que "no hay que plantear que el Es-Alert sea la clave de todo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, ha indicado que incluso el Ayuntamiento dentro de sus competencias "también mandó mensajes y comunicó" la posibilidad de emergencia.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha habla de coordinación

De su lado, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido ha indicado que está "muy contento" con la coordinación y colaboración entre todas las administraciones, aunque ha señalado que los mensajes de Es-Alert corresponden "a la Junta de Comunidades".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Yo creo que no ha fallado nada, sinceramente. La AEMET es una de las instituciones más prestigiosas en la previsión del tiempo, pero la meteorología no es una ciencia exacta", ha añadido.

En esta línea, argumenta que sobre las 18.00 horas "no se preveía" que la cosa empeoraría tanto, "y de repente tuvo que entrar la alarma por una cosa no prevista".

"Pero desde luego yo creo que todas las administraciones han funcionado bien y por supuesto la AEMET ha dado información desde el minuto uno", agrega.

Para Sabrido, "hasta tal punto ha funcionado bien" la previsión de la AEMET que el Gobierno regional "había previsto mantener el nivel cero en toda la región" y fue tras el aviso de la entidad pública meteorológica que "estableció el nivel 1".