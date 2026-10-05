El Aquarium de Barcelona abre sus puertas a los rincones ocultos de sus instalaciones

El recorrido ha permitido a los visitantes descubrir los lugares desde donde se trabaja en el mantenimiento de las instalaciones y de las especies

Los visitantes han podido descubrir la sala de cuarentena y los laboratorios desde donde se trata y cuida a los animales marinos

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Durante dos fines de semana, el Aquarium de Barcelona ha abierto al público los rincones ocultos de sus instalaciones, aquellos lugares desde donde trabajan científicos, biólogos, veterinarios y equipo de mantenimiento para que los visitantes puedan disfrutar de los animales y sus exhibiciones.

Detrás de las grandes piscinas del Aquarium, son muchos los que trabajan en el cuidado de las especies y sus instalaciones. Una de las más disfrutadas es el Oceanario, un túnel transparente de más de 80 metros de longitud, el más largo de Europa.

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Un recorrido por la parte más científica del lugar

El recorrido ha permitido a los visitantes descubrir que encima de él trabaja el equipo de biología de acuario alimentando a los animales. Además, se trata de la zona de paso para realizar las tareas de mantenimiento de los tanques.

La sala de cuarentena es otro de los rincones ocultos del acuario. Francesc Inglada, jefe de la sala, explica que se trata de la puerta de entrada de todos los organismos, donde pasan sus primeras semanas antes de incorporarse a los tanques principales.

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Los peces enfermos en exhibición son tratados en este espacio, donde además se desarrollan programas de reproducción de especies. Los visitantes también han podido acceder al laboratorio, el lugar donde se desarrolla la parte más científica del lugar, desde donde se analiza la salinidad del agua o las enfermedades de los animales.

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Situado en el Port Vell, además de su actividad abierta al público, el acuario también desarrolla proyectos científicos, educativos, de reproducción y de conservación de especies marinas.