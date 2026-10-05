Asun Chamoso 05 OCT 2026 - 17:53h.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls y la Colla Jove Xiquets de Tarragona completan el podio

Los verdes han conseguido por primera vez descargar en la historia un 9 de 9 con folre

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TarragonaEl XXX Concurso de Castells ha bajado el telón con la victoria de los Castellers de Vilafranca, que se han proclamado campeones por decimocuarta vez en su historia. Los de la camisa verde han mantenido un memorable mano a mano con la Colla Vella dels Xiquets de Valls que ha durado casi hasta el final. Después de más de seis horas de competición en el recinto Tarraco Arena de Tarragona, la colla del Penedés ha logrado 14.635 puntos y ganar un concurso para la historia.

Los Castellers de Vilafranca, que llegaban como favoritos al concurso, han dado el paso decisivo en su pulso con la Colla Vella al afrontar un reto hasta ahora imposible. Así, han querido levantar el 9 de 9 con folre, que han descargado por primera vez en la historia de los castells.

En segunda posición en el podio del certamen tarraconense, la Colla Vella dels Xiquets de Valls con 13.365 puntos. La actuación de los de la camisa rosada ha puesto emoción al concurso, que ha empezado cargando un 3 de 9 sin folre, el primero que realizan lejos de Valls.

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Ha completado el podio la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Los de la camisa lila han coronado por primera vez en su historia el 4 de 10 con folre y manilles, que han cargado para después romperse.

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Aplazado por la lluvia

Una edición del concurso apasionante, que no se ha decidido el ganador hasta casi el final. Con una pugna entre los Castellers de Vilafranca, que se han puesto al frente en la primera y segunda ronda, y la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha superado a los verdes en la tercera ronda. El cap de colla de la Vella ha renunciado a la quinta ronda después de que los Castellers de Vilafranca hayan descargado el 9 de 9 con folre al final de la cuarta ronda y hayan recuperado el primer puesto.

Ha sido un concurso con grandes cifras, con once construcciones de gamma extra, cuatro de las cuales han quedado cargadas, y doce castells de 9, de los cuales dos han sido solo coronados.

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Las previsiones meteorológicas adversas y las alertas con restricciones de movilidad decidieron a los organizadores aplazar la celebración del concurso hasta el domingo por la tarde.