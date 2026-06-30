Asun Chamoso 30 JUN 2026 - 07:30h.

El escenario: la estación de tren de Jungfraunjoch, frente al glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes

La actuación forma parte de un viaje del estreno oficial de los Castellers de Lausanne

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BarcelonaLos Castellers de Barcelona acaban de entrar en la historia al levantar los 'castells' a más altitud. Un reto conseguido a 3.454 metros en la estación suiza de tren Jungfraujoch, frente al glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes y que forma parte del Patrimonio de la Unesco. Un lugar conocido como el techo de Europa. "Hemos hecho historia por poder llevar una actuación completa de 'castells' a esa altura y encima de un glaciar. Somos los únicos que podemos decir que hemos hecho algo así. Estamos muy contentos por haberlo conseguido y de esta forma. Es algo único en el mundo, de momento, a no ser que alguien quiera repetirlo. Es espectacular", explica Gabriel Cruz, cap de colla de los Castellers de Barcelona.

Esperaban lluvias, pero al final apareció un sol radiante para acompañar una actuación nunca antes vista y en un escenario idílico a unos diez grados de temperatura. "Conseguir hacer una actuación completa, también con músicos, es unir dos Patrimonios de la Unesco en un solo espacio. Es un hito y un privilegio inimaginables y lo hemos conseguido", afirma Cruz.

La expedición, formada por unas 200 personas, se organizó para llegar en transporte público hasta llegar a Jungfrau. Un reto de altura para el que iban preparados. "La dificultad era hacerlo por la falta de aire o el mal de altura. Estábamos mentalizados y los integrantes estaban preparados", destaca.

Abrazos y lágrimas de emoción

A la hora prevista, sonó la gralla, y los de la camisa roja iniciaron la construcción del primer 'castell' un 3 de 7, en medio de un paisaje de ensueño con el hielo del glaciar y las montañas como espectadores privilegiados. Luego, descargaron otros dos 'castells' más, uno de 4 de 7 y otro de 5 de 6. Para finalizar, hicieron cuatro pilares de 4 junto a los Castellers de Lausanne, ante la atónita mirada de los excursionistas que estaban en ese turístico enclave de los Alpes suizos. "A esa altura, no se pueden hacer grandes esfuerzos. Tuvimos que ser conscientes de eso. Teníamos un equipo médico pendiente. Todo fue muy bien y se pudieron hacer con soltura", afirma. Los músicos sí que notaron la falta de aire a tantos metros de altura y "tuvieron dificultades porque costaba que saliera el sonido".

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Tras el esfuerzo, la expedición estalló de júbilo: "Todos muy contentos por el reto conseguido. Hemos cantado el himno de la colla, 'Els Segadors'. También hubo abrazos y lágrimas de emoción. Luego, fuimos a comer para celebrarlo", confiesa Cruz.

"Es mostrar la cultura catalana y la espectacularidad de los 'castells' en Suiza, donde no están acostumbrados. Es una muestra, tal vez la más impresionante de todas, y hacerlo en un contexto internacional tiene un gran valor. Se transmite que es una actividad inclusiva, de trabajo en equipo y de esfuerzo colectivo. Mostrar esos valores es muy importante", destaca.

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Más de 50 años de historia

No es la primera vez que los Castellers de Barcelona llevan la espectacularidad de los 'castells' hasta lugares poco habituales. Cruz subraya que en su historial tienen un 3 de 7 en la montaña del Puigmal y otra actuación dentro de una cueva en el País Vasco. "Llevarlos a sitios donde no se ven es apasionante. La logística lo hace interesante y divertido a la vez", reconoce.

La formación de los Castellers de Barcelona fue fundada en 1969 y es el grupo decano de la ciudad de Barcelona. Con más de 50 años de historia, ha sido un motor clave en la difusión del mundo casteller, apadrinando una veintena de grupos y llevando la cultura catalana por el mundo. Con el récord conseguido, han superado el que tenían hasta ahora los Castellers de l’Alt Maresme, cuando en 2017 descargaron un pilar de 4 en la Pica d’Estats a 3.143 metros.