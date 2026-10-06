En junio el diputado había criticado a Rufián a través de sus redes sociales

El BOE publica el decreto que convoca las elecciones generales para el 29 de noviembre y disuelve Congreso y el Senado

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Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Jordi Salvador ha manifestado que deja la política y no concurrirá en las próximas elecciones. En junio de este mismo año el diputado había expresado públicamente sus discrepancias con Gabriel Rufián, miembro del mismo partido político catalán.

Jordi Salvador ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales donde ha expresado que "cierra una etapa muy importante" y que es "hijo de la clase trabajadora" y "no estaba predestinado a ocupar un cargo con tanta responsabilidad". No obstante, también ha expresado su agradecimiento por esta etapa en la publicación: "Ha sido un orgullo y un honor inmenso representar a mi país y a mi clase en el Congreso de los Diputados".

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En la misma línea de agradecimiento, en el mensaje publicado en la red social X Jordi Salvador ha hecho especial mención a sus compañeros y a los votantes del partido catalán: "Quiero dar las gracias a la militancia y a todas las personas que habéis confiado en mí con vuestro voto".

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Por otra parte, el diputado por Tarragona desde 2026 había expresado en otro mensaje de redes sociales este mismo año sus discrepancias con Rufián después de que el portavoz de ERC en el Congreso pusiera condiciones a la dirección del partido para presentarse como cabeza de lista en las siguientes elecciones generales.

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En un mensaje en la red social X, Salvador pidió a Rufián "respeto" hacia el equipo de Esquerra en Madrid y a la militancia: "ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátum. Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite".