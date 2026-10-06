Miriam Nogueras ha descartado "absolutamente" pactar con un posible Gobierno de PP y Vox

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha descartado "absolutamente" pactar con un posible Gobierno de PP y Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio, ha asegurado que en 2023 Junts ya "escogió" e "impidió" que gobernaran PP y Vox, al investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que formara un ejecutivo de coalición con Sumar. "Nosotros dimos una oportunidad al señor Sánchez, que es obvio que no ha sabido aprovechar", ha recalcado Nogueras, y ha añadido que en Junts no son "ERC o el PSC" para aceptar los "incumplimientos" del PSOE.

Según la portavoz, gracias a Junts esta legislatura Cataluña ha "recuperado" competencias, como con los secretarios interventores o la economía social, y se ha "frenado" a los "dos extremos". Ante los nuevos comicios, Nogueras ha abogado por "bajar impuestos" para "dar aire a la gente" y ha pedido ser "más" para defender esa posición y el proyecto de Junts en el Congreso.

Sobre la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

"Pero todo esto no se hace de un día para el otro, y será muy difícil hacerlo mientras estas dos Españas de las que hablaba cada día se escoran más hacia los extremos", ha sostenido. Nogueras ha reivindicado la estrategia negociadora de su grupo, que considera que ha defendido "el bloque Cataluña al precio que sea" en el Congreso, y ha avanzado que seguirán haciendo "exactamente lo mismo".

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Sobre el hecho de que el Gobierno recurra a la Diputación Permanente para aprobar los decretos de vivienda, ha asegurado que le parece "mal" aunque sea "legal". Preguntada por si ella será la candidata, la también vicepresidenta de Junts ha explicado que se presentará y que habrá que ver "cuántos candidatos" se presentan para liderar la lista al Congreso.