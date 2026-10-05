Frente Amplio: el reto de sumar sin candidato y con Podemos en el alero el 29N

Laura Sólvez 05 OCT 2026 - 21:31h.

Pedro Sánchez puede aunar a toda la izquierda tras las siglas del PSOE, si Frente Amplio fracasa

Podemos plantea a Sumar celebrar unas primarias el 14 y 15 de octubre para elegir un candidato conjunto

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Nuevas elecciones, cambio de nombre. Sumar se convierte en Frente Amplio con la incógnita de saber si Podemos entrará en esta nueva alianza de partidos a la izquierda del PSOE cuyo reto es amortiguar la caída del PSOE con la crisis de vivienda como marco electoral. La realidad, no obstante, es que el adelanto electoral vuelve a pillar con el pie cambiado a los partidos a la izquierda del PSOE. Por no tener, no tienen aún un candidato.

Por el momento, Podemos está fuera, aunque dispuesto a ir en coalición. Eso sí, propone unas primarias abiertas para decidir quién encabezará la candidatura conjunta. Irene Montero se postura como cabeza de cartel. De hecho, fija los días 14 y 15 de este mes para la celebración de dichas elecciones internas. Frente Amplio todavía no ha aceptado.

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Mónica García, ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez se postula a liderar olvidando su candidatura para Madrid califica a Frente Amplio como "un espacio político amplio, plural y diverso". Eso sí, pese a las fricciones, dice que "no competimos entre nosotros, no sobra nadie".

Urtasun, ministro de Cultura con el Gobierno de Pedro Sánchez, va más allá y dice que la formación "sale a ganar a quienes quieren recortar derechos, a ganar a quienes quieren proteger a los especuladores y a ganar a quienes quieren hacer retroceder este país".

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Pedro Sánchez puede aunar a toda la izquierda tras las siglas del PSOE, si Frente Amplio fracasa

Un intento de consolidar una alternativa a la izquierda del PSOE que, si no logra cuajar, podría incluso amortiguar la caída electoral de Sánchez, que podría absorber en el voto útil todo ese espacio electoral.

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Maíllo, de IU, se muestra convencido de "darle la vuelta a las encuestas de aquí al 29 de noviembre". Esquerra se desmarca de ese frente de izquierdas. Elisenda Alemany deja claro que "Esquerra Republicana se presentará como Esquerra Republicana".

Podemos, en cambio, sí se abre a sumar fuerzas, pero pone sus condiciones. Irene Montero ha dejado claro que "ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre". Un acuerdo que tendría que cerrarse antes del 16 de octubre.

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Mientras tanto, el aliado de Pedro Sánchez durante esta legislatura, Junts, el partido que le hizo presidente por 7 votos a cambio de una amnistía acusa ahora al presidente adelantar las elecciones por cálculo electoral. "Lo ha hecho por intereses electorales. Lo ha hecho para tapar su incapacidad de gobernar porque no tiene mayoría".

Al PNV la decisión no le coge por sorpresa. Aitor Esteban, presidente del PNV, ha señalado tras una legislatura llena de trabas que Sánches ha estado cerca de culminar que "gobernar no es resistir, es conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía".