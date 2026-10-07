Manuel Pimentel Córdoba, 07 OCT 2026 - 14:41h.

El animal pesa 7 kilos, es de color negro, está identificado con microchip y lleva una placa con un número de teléfono

Vanessa, su dueña, lleva desde el sábado buscándolo sin parar incluso haciendo noche en la calle

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Con el corazón en un puño y el teléfono pegado en la mano, Vanessa vive pendiente de cualquier mensaje o llamada que les dé la buena noticia. Una familia lleva desde el 3 de octubre buscando desesperadamente a Lolo, un perro de unos 7 kilos que desapareció en la madugrada del sábado en Córdoba durante las intensas lluvias que cayeron durante la tormenta que obligó a la AEMET a activar el aviso amarillo.

El animal se perdió en la zona del barrio cordobés El Higuerón, ubicado a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad y ubicado junto a la carretera A-431. Concretamente, fue visto por última vez en el conjunto de las ruinas de Medina Azahara y alrededores, campo a través. El ruido de la tormenta hizo que Lolo saliera huyendo asustado y, desde entonces, no lo han vuelto a ver.

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Búsqueda desesperada

Tampoco han tenido ninguna noticia por el momento que arroje alguna pista que indique dónde ha podido ir. Su dueña está desesperada por encontrar a Lolo y sigue buscándolo sin parar.

Durante todos estos días, ha estado recorriendo y preguntando a todos los vecinos de la zona, ha empapelado calles y farolas de carteles con la una foto de Lolo y ha intentado movilizar a todos los que pidieran podido haberlo visto. La incertidumbre y la angustia de Vanessa son tales que está dispuesta a ofrecer una recompensa, por si alguien lo encontrara o lo pudiera tener.

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La última pista que tienen es que el pasado martes vieron al animal por la zona de Trasierra. Sin embargo, la búsqueda no ha dado resultados. "Estamos haciendo noche aquí y nada", asegura.

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Los vecinos se han volcado

Lolo pesa 7 kilos, es de color negro y lleva microchip, lo que haría posible identificar rápidamente al animal y su propietaria legal en caso de que la inspeccione algún veterinaro e incluso, la Policía Local.

Y la mayor esperanza de su dueña, una placa en el collar con su número de teléfono: el 674 436 502. Es al número en el que segundo tras segundo espera que alguien se ponga en contacto porque lo hayan encontrado.

La desaparición de Lolo ha generado una numerosa respuesta ciudadana. Desde que Vanessa pidió ayuda, muchos vecinos se han volcado en ayudarla implicándose en la búsqueda o compartiendo y reenviando las fotografías del animal a través de las redes sociales, con la esperanza de encontrar sano y salvo al que es un miembro más de su familia.