Así ha sido el agónico rescate de Morocho, un perro que busca familia tras quedar atrapado en Chile

Morocho es un perro callejero que busca familia tras quedar atrapado en un río de Chile: "Está cansado y no quiere alimentarse"

Rescatan en helicóptero a un perro que se encontraba en una cornisa montañosa de difícil acceso en Lebeña, Cantabria

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Santiago de ChileEl rescate de un perro en Chile ha mantenido en vilo a miles de ciudadanos. Este perro callejero que vive en la capital del país, en Santiago de Chile, ha tenido que ser rescatado del río Mapocho tras quedar atrapado en el agua ante las intensas crecidas debido a las lluvias caídas en los últimos días.

El animal se llama Morocho y fue arrastrado por la fuerte corriente provocada por la crecida del río, mientras intentaba nadar en medio del barro. En pleno arrastre por las fuertes corrientes, el can consiguió acercarse a la orilla y ponerse a salvo, aunque se quedado atrapado durante dos horas y, al estar preso del pánico, no quería acercarse a sus rescatadores.

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El rescate de Morocho

Gracias a la insistencia de los equipos de rescate, en el que han participado bomberos, personal municipal y la unidad de operaciones especiales GOPE de Chile, esta historia terminó con final feliz.

El agónico rescate fue transmitido en directo por varios programas de televisión que ofrecían señal en vivo para que los espectadores pudieran seguir la última hora de Morocho.

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Tras un titánico esfuerzo por parte de los rescatadores, los Bomberos consiguieron sacarlo de las inmediaciones del río entre aplausos de los testigos que esperaban con ansia que Morocho saliese del barro con vida.

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Una vez rescatado, Morocho fue trasladado a la Veterinaria Municipal de Santiago, ubicada en el Parque O’Higgins, junto a otros dos perros que también fueron rescatados tras vivir una situación similar, según ha informado el canal de noticias 'T13'.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ha ordenado a los equipos municipales a acompañar a los perros rescatados durante su recuperación en la Veterinaria Municipal y, también, en su proceso de adopción.

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Morocho busca una familia tras su agónico rescate

"Según la evaluación realizada por la veterinaria, Morocho presenta una buena condición corporal y una hidratación adecuada. Además, las lesiones que sufrió son menores. Sin embargo, se encuentra cansado y todavía no quiere alimentarse", indican los medios locales como el canal de noticias 'T13'.

Mariela Fincheira, veterinaria y subdirectora de Higiene Ambiental de la Municipalidad de Santiago, ha sido la encargada de dar la última hora del perro: “Está en buenas condiciones, con una buena condición corporal. Está cansado y todavía no quiere alimentarse por todo lo que tuvo que vivir, pero estando tranquilo y pasando todo este estrés ya va a poder comer, alimentarse bien y nutrirse en general. También tiene una hidratación adecuada, por lo tanto, no es una situación tan compleja. Además, las lesiones que tenía son bastante pequeñas, por lo que se va a recuperar muy rápido”.

El animal se ha convertido en todo un héroe en el país y ahora el perro busca un hogar para no volver a la calle.