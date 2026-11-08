Asun Chamoso 08 NOV 2026 - 07:30h.

Investigadores del ICP Miquel Crusafont han analizado restos restos fósiles del yacimiento de Rocallaura (Lleida)

Este mamífero extinto, que podía llegar a los dos metros de altura, estaría emparentado con hipopótamos y ballenas

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LleidaUn equipo de investigación del Institut Català de Paleontologia-Miquel Crusafont (ICP-CERCA) ha confirmado la presencia de entelodóntidos en la Cuenca del Ebro durante el Oligoceno, hace aproximadamente 30 millones de años. El estudio, liderado por Àngel H. Luján, de los fósiles disponibles de estos mamíferos extintos, conocidos popularmente como 'cerdos del infierno', aporta una reconstrucción inédita de este gran depredador que coronó la cadena trófica durante cinco millones de años en Eurasia. El estudio, publicado en 'Geologica Acta', reexamina los restos fósiles del yacimiento de Rocallaura, cerca de Vallbona de les Monges (Lleida), y ofrece la primera evaluación detallada del material de entelodóntido de la Península Ibérica.

Los entelodóntidos son una familia extinta de mamíferos artiodáctilos, ungulados de dos o cuatro dedos, de gran tamaño y complexión robusta. Habitaron Eurasia y Norteamérica entre el Eoceno y el Oligoceno, y parte del Mioceno, aproximadamente entre hace 35 y 25 millones de años.

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A pesar de ser omnívoros, su cuerpo poderoso y sus mandíbulas formidables los convertían en depredadores y carroñeros muy eficaces. Algunas especies podían alcanzar unos dos metros de altura y disponían de mandíbulas masivas equipadas con dientes grandes y afilados. Aunque los científicos los llamaron históricamente 'cerdos gigantes o cerdos del infierno', según explica Albert Vidal-Martí, investigador del ICP especializado en entelodóntidos, en realidad este grupo está más emparentado con hipopótamos y ballenas.

Pruebas escasas y sin estudios detallados

Casi toda la evidencia fósil disponible de los entelodóntidos procede de Asia o Norteamérica. En el Viejo Continente, las pruebas son relativamente escasas, y en la Península Ibérica nunca se había estudiado en detalle. Ahora, investigadores del ICP han confirmado la presencia de este animal en la Cuenca del Ebro, en concreto, en el yacimiento de Rocallaura, en Lleida.

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El equipo del ICP analizó un fragmento mandibular, un molar superior y un canino hallados en este yacimiento. Sus conclusiones confirman que los restos pertenecen al género Entelodon y han puesto en duda que pertenezcan a la especie 'Entelodon magnus', tal como se sospechaba antes de este estudio. Aunque la evidencia disponible no permite asignarlas a una especie concreta, los investigadores se muestran optimistas: "Estamos analizando más restos fósiles de yacimientos cercanos como el Talladell, que nos permitirán describir mejor los entelodóntidos que vagaban por la Península Ibérica durante el Oligoceno", afirma Àngel H. Luján, investigador principal del estudio.

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Primera ilustración científica

Además de confirmar la presencia del género Entelodon en la Península Ibérica, el estudio incluye una reconstrucción científica inédita de un entelodóntido en el paisaje que rodeaba Rocallaura hace aproximadamente 30 millones de años. La ilustración, la primera de este tipo para un yacimiento de la Península Ibérica, es obra de Jesús Gamarra, investigador del ICP, coautor e ilustrador del estudio, y combina la evidencia anatómica preservada en los fósiles con el conocimiento actual sobre la biología de los entelodóntidos y los entornos oligocenos de la Cuenca del Ebro.

Los fósiles de Rocallaura aportan nueva información sobre la distribución de Entelodon en el suroeste de Europa y contribuyen a una mejor comprensión de los grandes mamíferos que habitaron la Península Ibérica durante el Oligoceno. Los futuros hallazgos en yacimientos cercanos podrían ayudar a determinar qué especies de entelodonte vivían en la región y esclarecer su papel ecológico dentro de estos antiguos ecosistemas euroasiáticos.