Descubren más de un centenar de fósiles de reptil volador del Jurásico en El Castellar, Teruel

El yacimiento 'El Pozo', situado en el municipio de El Castellar (Teruel, España), continúa ofreciendo resultados de gran relevancia científica. El equipo de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis suma ahora nuevos hallazgos de fósiles de reptil volador que eleva la cifra a más de un centenar, convirtiendo a este enclave en uno de los registros más destacados de pterosaurios en la Península ibérica.

Este yacimiento es tradicionalmente conocido por la presencia de huellas producidas por varios tipos de dinosaurios; actualmente se contabilizan en torno a 1.000 icnitas de saurópodos, ornitópodos y terópodos, principalmente. Sin embargo, ahora presenta otro foco de interés tras el hallazgo de huesos de pterosaurios --popularmente conocidos como reptiles voladores--.

Más de un centenar de elementos esqueléticos craneales y postcraneales

Los pterosaurios son un grupo de animales que habitaron nuestro planeta durante gran parte de la era Mesozoica y que desarrollaron el vuelo activo antes que las aves y los murciélagos. Durante los últimos meses el equipo de la Fundación está llevado a cabo un intenso trabajo que combina la excavación paleontológica con labores de preparación y consolidación en el laboratorio de estos fósiles de pterosaurios.

Estas tareas han propiciado el hallazgo de nuevos huesos, elevando la cifra a más de un centenar de elementos esqueléticos craneales y postcraneales. En concreto, por el momento se han identificado fragmentos de mandíbula, diferentes vértebras, húmero, y falanges alares, así como una escápula-coracoide, entre otros.

La excepcionalidad del hallazgo radica en la combinación de varios factores: la notable concentración de fósiles en un área reducida, la extrema fragilidad de los huesos y el contexto geológico. Los trabajos de laboratorio están requiriendo un proceso especialmente delicado debido a esa fragilidad, ya que los huesos de los pterosaurios son "huecos" y ligeros, lo que les facilitó el vuelo.

Los de "El Pozo" representan la primera evidencia sólida de pterosaurios jurásicos

Además, se han realizado varios moldes de las fósiles in situ. El registro de huesos de pterosaurios del Jurásico Superior en la península ibérica es extremadamente escaso. En este contexto, los de "El Pozo" representan la primera evidencia sólida de pterosaurios jurásicos en el centro-este peninsular.

El estudio detallado aumentará la información sobre los ecosistemas costeros del este de Iberia de hace aproximadamente 145-150 millones de años, así como sobre la evolución y distribución de los pterosaurios en el entonces archipiélago europeo.

De hecho, parte de estos avances han sido presentados recientemente en el congreso internacional Paleo-NE 2025/7th IMERP celebrado en Brasil y asignan algunos de los restos al grupo de los pterodactiloideos.

El trabajo, titulado First Late Jurassic pterodactyloid remains from eastern Iberia (Teruel, Spain), es firmado por Borja Holgado del Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens y por Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña, Ana González y Alberto Cobos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis.

Se esperan nuevos hallazgos en este yacimiento

Las investigaciones continúan y se esperan nuevos hallazgos en las continuas campañas de excavación en este yacimiento que fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en el año 2004. Estas actuaciones forman parte de las acciones del Grupo de Investigación E04- 23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón.

Además, cuentan con el respaldo del proyecto PID2024-162804NB-I00 a través del MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE. Asimismo, los trabajos en este yacimiento están siendo apoyados por el proyecto denominado 'Los yacimientos paleontológicos de la provincia de Teruel como factor de desarrollo territorial' (V), subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.