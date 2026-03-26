Su caso ha acabado en manos de la justicia tras la oposición de su padre, quien paralizó el proceso para que su hijo recibiese una muerte asistida

El proceso de Noelia Castillo hasta llegar a la eutanasia: tres fases, varios médicos y análisis de la salud mental en todo momento

Compartir







Noelia Castillo se convertirá este jueves en la persona más joven de España en recibir la eutanasia. Un largo calvario judicial debido a la oposición de sus padres a la decisión de morir con dignidad que hoy llega a su fin. El de Castillo no ha sido el único caso de eutanasia en España en el que ha habido un procedimiento judicial.

Francesc Augé lleva esperando morir más de un año y medio. Su caso ha acabado en manos de la justicia tras la oposición de su padre, quien paralizó el proceso para que su hijo recibiese una muerte asistida.

PUEDE INTERESARTE El padre de Noelia recurre la confirmación de la eutanasia de su hija tras la autorización judicial en Barcelona

En su desesperación, hace solo unos meses, Francesc escribió esta nota al juez, había pensado en suicidarse. "Me han sentenciado sin juicio, obligándome a vivir", lamenta. También, en su caso, un recurso presentado por su padre e influido por sus amigos paralizó su eutanasia. "Estoy luchando una cosa que ya tenía por ley. Si no digo nada a nadie y ya no estaba aquí", añade.

Fueron dos infartos y cuatro ictus. "Los infartos tenía algunas secuelas, pero yo era yo, ahora ya no soy yo", continúa. Lo que le llevaron a solicitarla y aunque puede andar ayudado por una muleta, su dolor, asegura no se ve. "No se ve porque la gente si lo ve, lo entiende, si no lo ve, no lo entiende. Esto para mí no es vida. Quien quiera quedarse me parece muy bien, pero esta es mía", dice.

PUEDE INTERESARTE Rescatan con vida a un niño entre los escombros de un edificio de Irán alcanzado por las bombas de EEUU

Por eso, espera que el caso de Noelia sirva de precedente. Junto a ellos, la asociación Derecho a Morir Dignamente pide cambios legislativos para impedir que los tribunales puedan paralizar eutanasias ya aprobadas.