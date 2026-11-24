Asun Chamoso 24 NOV 2026 - 19:30h.

Es un proyecto del Servicio de Rehabilitación Comunitaria Gironès–Pla de l’Estany y el Museu d’Art de Girona

Los voluntarios desarrollan habilidades personales, comunicativas y sociales como guías y talleristas

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GironaJordi y Lourdes sienten que su vida ha dado un vuelco de la mano de SuperArt, un proyecto de recuperación de salud mental para personas con un trastorno grave que les conecta con el arte. "Me ha salvado porque estaba en un pozo y tenía ganas de que se acabara todo. No tenía ilusión por nada. Mi entorno se alejó. Me quedé solo. No salía de casa. Fue muy difícil, al principio, ponerse delante del público para explicar una obra. Poco a poco, fue mejorando. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Soy otra persona. El arte me ha ayudado a que mi cabeza pueda centrarse en una cosa y no en mil a la vez", confiesa Jordi Figueras. "Me ha llenado y ha dado mucho sentido a mi vida. Tuve que dejar de trabajar hace un año y medio. No podía salir de casa. Dejé de relacionarme. Me encerré en mí misma y no veía la luz", explica Lourdes Vilamitjana.

Y la ilusión perdida y la oscuridad han quedado atrás con SuperArt, una iniciativa impulsada por el Servicio de Rehabilitación Comunitaria Gironès–Pla de l’Estany (IAS) y el Museu d’Art de Girona. "Trabajamos en la rehabilitación de las capacidades de las personas para volver a recuperar y reestructurar su día a día. Se ha iniciado un proyecto comunitario con el museo para trabajar las competencias, el tema del estigma, las habilidades sociales, acercarse a la comunidad y salir del rol de enfermo. La idea es que un grupo de voluntarios participe en actividades culturales en las que ellos hacen de guías, talleristas o educadores. También se crea una identidad de grupo con el nombre de SuperArt. Son personas que vienen de una época muy aislada y de estar en casa. Volver a encontrarse en grupo, pertenecer y sentirse uno más, es muy importante", afirma Marta Araque, terapeuta ocupacional del Servicio de Rehabilitación Comunitaria Gironès–Pla de l’Estany.

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Y, día a día, paso a paso, ese grupo es ahora una familia conectada por mucho más que el arte. "Me ha gustado encontrar personas que nos hemos abierto y nos contamos nuestras cosas. Sabemos unos de los otros. Nos ayudamos entre nosotros. Me ha dado libertad porque cuando tienes ciertos problemas, muchas amistades se separan de ti y hemos conseguido hacer un grupo como una pequeña familia", destaca Jordi, con quien coincide Lourdes: "Hemos creado vínculos de amistad".

El museo, espacio de recuperación

Así, el grupo de voluntarios desarrolla habilidades personales, comunicativas y sociales como guías de visitas o talleristas en el Museu d’Art de Girona. "Es importante que encuentren una actividad que, para ellos, sea importante. Hemos visitado muchos museos antes y han recibido formación. Les ayuda a salir, implicarse y sentirse útiles. Es exigente ponerse delante de los otros, recordar los contenidos y poderse expresar", detalla la terapeuta ocupacional.

Jordi aún recuerda la inseguridad de los primeros días. "Somos personas a las que nos cuesta comunicarnos con otras fuera del ámbito de salud mental. Muchos, como yo, hemos pasado años y años encerrados en casa sin salir. Empezamos con miedo y desconfianza de nosotros mismos. A medida que hemos ido aprendiendo, haciendo visitas y talleres, hemos ganado confianza y vemos que somos capaces de expresarnos a través del arte. Me hace sentir libre, he ganado confianza en mí mismo y, aunque tengamos problemas que nos dificultan mucho la vida, el arte es como tirar una paloma y que vuele. Entre nosotros, nos apoyamos y, al acabar, nos abrazamos. Somos como una familia".

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La misma confianza que siente que ha recuperado Lourdes: "Me ha hecho interesarme por el arte. Estoy motivada por descubrirlo y explicarlo. Me siento bien conmigo misma. Me lo preparo en casa y busco información. Lo último ha sido preparar un taller para crear un llavero con una piedra. Me ha ayudado a salir de casa y tener nuevas ilusiones".

Una ilusión que les está transformando. "Nos volvemos a sentir útiles. Estamos dando un servicio. Nos crece la autoestima. Aún podemos hacer cosas por los demás. Me siento muy motivada", asegura Lourdes. La misma motivación que Jordi, que se levanta con una sonrisa el día que toca museo: "Con SuperArt he empezado mi recuperación. De donde estaba a donde estoy, estoy muy agradecido. Hace muchos años que no estaba así. Me siento útil. Al acabar, es una gran felicidad: ¡lo he conseguido! ¡lo he podido hacer! Estoy orgulloso de mis compañeros y de mí mismo. Además, ahora también llevo un grupo de pádel. Antes era impensable. Me ha abierto muchas puertas y soy muy feliz".