Asun Chamoso 22 NOV 2026 - 19:08h.

Un estudio internacional coliderado por el IR Sant Pau identifica el papel del gen APOE y de otras variantes genéticas

Abre vías para mejorar la predicción del inicio del Alzheimer y diseñar ensayos clínicos preventivos más personalizados

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BarcelonaUn estudio internacional coliderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha identificado factores genéticos que ayudan a explicar por qué algunas personas desarrollan la enfermedad de Alzheimer mucho antes que otras, incluso cuando comparten una misma alteración genética que causa la enfermedad. Los resultados muestran que la combinación de determinadas variantes genéticas puede marcar una diferencia de diez años en la aparición del Alzheimer en personas con una copia adicional del gen APP, tanto con síndrome de Down como sin él.

La investigación ha analizado los datos clínicos y genéticos de 1.057 personas. De ellas, 957 tenían síndrome de Down y otras 100 presentaban una duplicación específica del gen APP, situado en el cromosoma 21 y responsable, cuando está duplicado, de una forma poco frecuente de Alzheimer hereditario de inicio temprano. El gen APP contiene las instrucciones para producir la proteína precursora del amiloide, a partir de la cual se genera el péptido beta-amiloide, cuya acumulación en el cerebro constituye una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer. Tener una copia adicional de este gen incrementa su producción y favorece el desarrollo de la enfermedad a edades relativamente tempranas.

Esta situación se produce en las personas con síndrome de Down, que generalmente tienen tres copias del cromosoma 21, y también en quienes presentan una duplicación específica de la región que contiene el gen APP, sin tener síndrome de Down. Sin embargo, la edad a la que aparecen las primeras manifestaciones del Alzheimer varía considerablemente entre estas personas, habitualmente entre los 40 y los 65 años. Hasta ahora, los factores responsables de parte de esta variabilidad no estaban suficientemente claros. "Sabíamos que tener una copia adicional del gen APP está directamente relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pero no entendíamos bien por qué algunas personas presentan los primeros síntomas mucho antes que otras. Nuestros resultados muestran que otras variantes genéticas, que también influyen en el Alzheimer esporádico, contribuyen a explicar estas diferencias", señala Danna Perlaza, investigadora del grupo de Neurodegeneración Molecular del IR Sant Pau y co-primera autora del artículo.

Las diferencias

Para investigar esta cuestión, el equipo analizó el efecto del gen APOE, uno de los principales factores genéticos asociados al Alzheimer, y de otras 77 variantes genéticas relacionadas con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Los resultados mostraron que el alelo APOE ε2 se asocia con una aparición más tardía del Alzheimer, mientras que APOE ε4 y una mayor carga de variantes genéticas de riesgo se relacionan con un inicio más temprano. Estos efectos se observaron en el conjunto de participantes, con patrones similares en ambos grupos estudiados.

Uno de los hallazgos más destacados de la investigación es la magnitud de estas diferencias. Al combinar la información del gen APOE con el índice de riesgo genético, los investigadores estimaron que la edad mediana de aparición del Alzheimer podía variar alrededor de diez años entre las personas con los perfiles genéticos de menor y mayor riesgo.

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En las personas con duplicación del gen APP, la edad mediana estimada fue de 49,4 años para el perfil de mayor riesgo y de 58,8 años para el de menor riesgo, lo que representa una diferencia de 9,4 años. En el grupo con síndrome de Down, las edades correspondientes fueron de 50,1 y 60,1 años, respectivamente, con una diferencia de diez años.

Estas cifras proceden de modelos estadísticos que comparan perfiles genéticos extremos y no significan que actualmente pueda determinarse con precisión a qué edad desarrollará Alzheimer una persona concreta. No obstante, ponen de manifiesto la importancia de considerar otros factores genéticos, más allá de la alteración que causa la enfermedad. "Lo interesante es que una alteración genética con un efecto tan importante como disponer de una copia extra de APP no determina por completo el momento en que se manifiesta la enfermedad. La combinación de otras variantes genéticas puede modificar de forma sustancial su evolución. Esto nos ayuda a comprender mejor la complejidad del Alzheimer y a identificar factores que podrían ser útiles para anticipar su aparición», explica Olivia Belbin, jefa del grupo de Neurodegeneración Molecular.

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Mecanismos biológicos

Los investigadores también estudiaron los mecanismos biológicos relacionados con estas variantes. Los resultados señalaron especialmente las vías implicadas en el metabolismo del beta-amiloide y la angiogénesis, el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos. En las personas con síndrome de Down también se identificó una asociación con la endocitosis, un mecanismo mediante el cual las células incorporan sustancias de su entorno. Estos hallazgos sugieren que los procesos relacionados con el metabolismo del amiloide y la biología vascular podrían tener un papel relevante a la hora de determinar cuándo se manifiesta la enfermedad.

Por otra parte, el análisis no encontró una asociación significativa entre la edad de aparición del Alzheimer y el tamaño de la duplicación del gen APP, ni con la presencia de otros genes duplicados del cromosoma 21 examinados en el estudio.

Prevención personalizada

Identificar las variantes genéticas asociadas con una aparición más temprana o tardía podría contribuir a mejorar la selección de participantes y el momento de intervención en futuros ensayos clínicos preventivos. "Uno de los grandes retos en la investigación del Alzheimer es intervenir antes de que aparezcan los síntomas, cuando la enfermedad ya puede llevar años desarrollándose en el cerebro. Este estudio nos recuerda que incluso las personas con una causa genética conocida no siguen necesariamente el mismo curso de la enfermedad. Entender qué determina esas diferencias es fundamental para avanzar hacia una prevención más eficaz", destaca Oriol Dols-Icardo, investigador del grupo de Neurobiología de las Demencias.

Los autores subrayan que todavía es necesario seguir investigando antes de trasladar estos resultados a la práctica clínica. Entre otras cuestiones, será importante determinar si las variantes identificadas también influyen en el momento en que comienzan a alterarse los biomarcadores del Alzheimer y comprobar hasta qué punto la incorporación de esta información genética mejora las predicciones individuales.

El estudio también refuerza la idea de que las formas genéticamente determinadas del Alzheimer y el Alzheimer esporádico comparten mecanismos biológicos relevantes. Comprender cómo interactúan estos factores puede aportar nuevas pistas sobre la enfermedad y contribuir al desarrollo de estrategias para retrasar su aparición.