Asun Chamoso 20 NOV 2026 - 07:29h.

El tratamiento experimental consiste en inhalar una bacteria modificada que reduce la biopelícula de los tubos de respiración

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BarcelonaUn equipo científico del Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Hospital Clínic-IDIBAPS de Barcelona ha diseñado una bacteria, modificándola genéticamente para ser inocua en humanos y atacar otras bacterias que causan la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es la primera vez que este tratamiento experimental, que hasta ahora solo había demostrado su eficacia contra las biopelículas en ratones, funciona también en cerdos, un animal grande cuyos pulmones se parecen a los humanos en tamaño, estructura y respuesta inmunitaria. La biopelícula del interior de los tubos de respiración se redujo alrededor del 40%, tal como informan en un comunicado.

Esa "píldora viva" ha reducido las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a los antibióticos en pulmones de cerdos, según un estudio publicado. El tratamiento consiste en inhalar una bacteria modificada genéticamente, diseñada para atacar las capas de P. aeruginosa que se forman en la superficie de los tubos endotraqueales que se utilizan en los hospitales. Estas biopelículas son resistentes a los antibióticos.

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También es la primera vez que se demuestra que se puede administrar con un nebulizador, el mismo tipo de dispositivo médico que utilizarían las personas. Al inhalar la "píldora viva", la biopelícula del interior de los tubos de respiración pasó de 6,08 a 3,67 micrómetros de grosor.

"Es una estrategia de caballo de Troya"

La estrategia se basa en el uso de Mycoplasma pneumoniae, una bacteria que normalmente causa una infección pulmonar leve pero que, mediante ingeniería genética, se ha modificado para que sea inocua para las personas. A esta bacteria modificada se le han incorporado genes que disuelven los azúcares que mantienen unida la biopelícula, así como toxinas dirigidas específicamente contra la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

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"Nuestro estudio se enmarca en un campo emergente de la medicina, el de las bioterapias vivas. En este caso hemos cogido una bacteria naturalmente adaptada al pulmón y la hemos reprogramado para que libere moléculas terapéuticas en lugar de causar daño. Es una estrategia de caballo de Troya contra la enfermedad", explica Irene Rodríguez-Arce, coautora principal del estudio.

Al examinar los pulmones después, no se observaron signos de daño causado por la bacteria modificada. El tratamiento tampoco tuvo un efecto medible sobre las bacterias propias de las vías respiratorias de los animales, lo que sugiere que la "píldora viva" actúa específicamente contra las bacterias Pseudomonas.

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Un ataque distinto y necesario

En el futuro, el estudio podría ayudar a pacientes que no pueden respirar por sí mismos en el hospital. Para mantenerlos con vida se les introduce habitualmente un tubo en la tráquea. En pocos días, las bacterias colonizan el interior de ese tubo y forman una capa viscosa y protectora llamada biopelícula.

Los antibióticos administrados por vía intravenosa tienen dificultades para atravesar la barrera física de las biopelículas, lo que provoca infecciones recurrentes. En pacientes intubados, esta es una causa conocida de neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM). Alrededor de uno de cada cuatro casos están causados por Pseudomonas aeruginosa, que con frecuencia es resistente a varios tipos de antibióticos.

"La resistencia a los antibióticos es una pandemia silenciosa que afecta cada día a los pacientes intubados, y Pseudomonas aeruginosa es una de las infecciones más difíciles de eliminar", afirma Laia Fernández Barat, primera autora del estudio. "Nuestro trabajo representa una línea de ataque distinta, y muy necesaria", añade Antoni Torres, coautor principal del estudio.

Ensayo en personas

Quienes firman el estudio sostienen que sus resultados respaldan un futuro ensayo de seguridad en personas. Combinar la "píldora viva" con antibióticos intravenosos o introducir nuevos ajustes en las moléculas que disuelven las biopelículas podría mejorar aún más la eficacia del tratamiento experimental para la NAVM.

"Estoy convencido de que, con modificaciones en la carga que transporta el chasis bacteriano, podríamos disolver por completo las biopelículas de la superficie de los tubos endotraqueales y eliminar del todo las infecciones por P. aeruginosa", explica el profesor de investigación ICREA Luis Serrano, coautor principal del estudio.

El equipo del Centro de Regulación Genómica también está desarrollando versiones de la "píldora viva" capaces de abordar la fibrosis pulmonar y el cáncer de pulmón.