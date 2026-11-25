“España ha fracasado en su propósito”, ha asegurado, aseverando que regresará a casa "muy pronto"

“Han pasado nueve años y muchas cosas han cambiado", ha reconocido Puigdemont, que además ha anunciado una conferencia pública el jueves 17 de diciembre

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BruselasCarles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, volverá a Cataluña el próximo 12 de diciembre. “Volveré sin pedir permiso ni perdón”, ha comunicado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que “España ha fracasado en su propósito” de detenerlo, concretando sus planes para poder volver a casa “nueve años después” de su exilio.

"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Cataluña, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha expresado desde Bruselas, donde el citado día emprenderá el viaje de vuelta rumbo a Barcelona.

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El regreso de Carles Puigdemont a Cataluña

“Regresaré a casa muy pronto. Lo haré con la dignidad institucional que me comprometí a proteger”, ha dicho el líder independentista catalán, que ha comunicado su anuncio a solo cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Han pasado nueve años y muchas cosas han cambiado. Hemos aprendido mucho a lo largo de este camino, y el mundo en su conjunto está viviendo una época de transformaciones de enorme trascendencia para toda la humanidad. Soy consciente de que debemos actualizar nuestra estrategia para la independencia de Cataluña y adaptarla a estas circunstancias y cambios. Por eso, el jueves 17 de diciembre pronunciaré una conferencia pública, abierta a todo el mundo, para presentar mi propuesta y mi contribución a esta estrategia" ha avanzado, además, en otro anuncio.

La amnistía a Carles Pugidemont

El anuncio de su retorno se ha producido después de que el Tribunal Supremo aplicase el pasado lunes la ley de amnistía al dirigente independentista, que se encontraba procesado por un delito de malversación, así como a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, poniendo así punto final a la causa del 'procés' que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

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Tras esto, el expresidente catalán ha confirmado su vuelta explicando que la fecha escogida ha sido la del 12 de diciembre, después de las elecciones generales, para evitar que su regreso "esté al servicio de una campaña electoral" o "de un único partido".