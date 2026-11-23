La decisión del Tribunal Supremo pone punto y final a la causa del 'procés' tras nueve años

El Tribunal Supremo amnistía a Carles Puigdemont y cierra la causa del 'procés' casi una década después

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El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dedicado un poema a sus "queridísimos enemigos" tras ser amnistiado por el Tribunal Supremo este lunes, una decisión que pone punto y final a la causa del 'procés' tras nueve años.

Se trata de un poema de Jaume C. Pons Alorda que ha compartido en X y cuya última estrofa reza así: "A todos vosotros, / queridísimos enemigos míos, / cada día mayores en dones y en número, / os debo dar las gracias eternas por todas estas continuadas razones / que me regaláis constantemente para que me muera de ganas / de daros por el culo".

Puigdemont ha asegurado que, cuando leyó el poema, dentro del volumen 'El Corc' (LaBreu Edicions) pensó "que un día tendría la ocasión para recomendarlo". "El día ha llegado", ha dicho sobre este texto lírico, que tiene por título 'El necessari naixement de contrincants' ('El necesario nacimiento de contrincantes').

Esta ha sido la primera reacción de Puigdemont a la decisión del Tribunal Supremo, a la espera de que convoque, según las previsiones, una comparecencia en Bélgica para desgranar sus planes.