La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que archiva el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont

Puigdemont: "Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España"

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El Tribunal Supremo ha aplicado este lunes la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado tras nueve años huido de la Justicia y con luz verde para regresar a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que archiva el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron- y les exime de toda responsabilidad penal por los hechos derivados del procés.

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El tribunal confirma así la decisión adoptada el pasado día 3 por el juez Pablo Llarena que cerró el sumario para todos ellos y remitió el procedimiento a la Sala para que resolviera, al asumir la decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar el delito de malversación por el que aún estaban procesados y por la cual, previamente, ya había dejado sin efecto las órdenes de detención nacional que pesaban contra ellos el pasado 6 de octubre.

El Supremo rechaza las alegaciones de Vox

En su auto, la Sala rechaza las alegaciones de Vox que expresó "su disconformidad con la conclusión del sumario" e instó a mantener el procesamiento de los tres líderes independentistas. Lo hizo al alegar que restaba por resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la justicia europea, "que guardaría relación con el objeto de esta causa".

Alternativamente, propuso al Supremo que plantease la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la acomodación de la Ley de Amnistía al ordenamiento de la Unión en el apartado concreto referido al delito de malversación, para así dejar en suspenso la causa penal, una cuestión que, según el Supremo, "se limita a plantear la conveniencia sin argumentación alguna".

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Pero el alto tribunal rechaza ambas pretensiones al recordar que la sentencia del TJUE del pasado 16 de julio, en la que en síntesis avaló la norma, "no evidencia las dudas que la acusación popular plantea, sin ninguna argumentación que respalde la pretensión deducida, que no son compartidas por esta Sala", por tanto "no se estima necesaria" consultar a la justicia europea en ese asunto.

De esta forma, el Supremo "confirma el auto de conclusión de sumario" acordado por Llarena y "declara el sobreseimiento libre de los hechos" por "extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig".

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Puigdemont, su irrupción en campaña y su futuro político

La decisión del alto tribunal se produce cuatro días después de que el líder de Junts irrumpiese en la campaña con una entrevista que desató una cascada de reacciones políticas y en la que atribuyó una "ambición desmedida" a Pedro Sánchez, horas antes del debate cara a cara con el jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Bélgica y en una entrevista en 'El Mundo', el expresident de la Generalitat dijo que se aprovechó de esa "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023, donde los socialistas "aceptaron bastante fácil la amnistía".

Puigdemont, que desde el 6 de octubre ya tiene luz verde para regresar a España sin ser detenido, descartó en las últimas semanas regresar desde Bélgica durante la campaña electoral y manifestó que decidirá su futuro político una vez esté en Cataluña.