Prometían demasiado: los gadgets tecnológicos que no han tenido el éxito esperado este 2024

A lo largo de este 2024, se han lanzado multitud de gadgets tecnológicos, muchos de ellos aprovechando el tirón de la IA generativa. Sin embargo, no todos han tenido la acogida esperada en el mercado. Quizá se hayan adelantado a su tiempo, pronosticando un futuro demasiado inmersivo o, al contrario, la desaparición de las pantallas. O puede que en realidad no cumplan del todo con lo que prometen. Analizamos algunos de ellos y por qué no han tenido gran aceptación entre el público.