"Esto me da miedo", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su implicación en el Foro de la Cultura, donde charlará junto a la atleta olímpica Adiaratou Iglesias y la rapera Sara Socas en una conversación denominada '¿Quién dijo miedo?', moderada por la periodista Nerea Pérez de las Heras.

En este sentido, ha advertido de que los problemas no se arreglan con "fórmulas mágicas ni de la noche a la mañana" y ha alertado sobre el impacto "mundial y social" que puede tener este discurso que cuestiona la ciencia. "Es verdaderamente dramático", ha expresado.

"Ese discurso de negar la ciencia y de intentar dar soluciones que está clarísimo que no funcionan, que se basan en creencias, intuiciones y en intereses, no funcionaría en ningún país. Si llegase ese discurso a España también sería un problema para nosotros", ha agregado al respecto.

En este contexto, ha apuntado que relaciona el miedo con la " incertidumbre ", de manera que intenta gestionar esto estando "preparada". "Cuando miras a ese miedo a los ojos y te enfrentas a él, suele ser mucho más pequeño", ha reflexionado, para confesar que en la actualidad otro de sus "mayores miedos" es "no estar a la altura de las circunstancias" en el caso de que le asignen una misión espacial.

"Si yo participo en esa misión, de alguna manera estoy representando a la ciencia, estoy representando a mi país y a toda la apuesta que están haciendo por sacar adelante esa misión. Esa carga de responsabilidad, porque al final también hay futuras generaciones que se están viendo reflejadas en el trabajo, me genera mucho respeto", ha apostillado.

No obstante, su "gran sueño", tras varios cumplidos en los últimos años después de convertirse en la primera mujer española seleccionada para la reserva de astronautas de la ESA , es, precisamente, que le encomienden una misión espacial dedicada a la investigación biomédica, algo que puede suceder en un futuro cercano.

"Está sobre la mesa, lo que es algo bastante increíble considerando que es un sueño un poco extraordinario en el sentido literal y no en la mano de mucha gente, pero ahora existe la posibilidad", ha detallado, para precisar que aún así "es difícil porque son muchos factores los que tienen que darse".

"Me dicen que mi ejemplo les ha inspirado para perseguir carreras científicas o incluso para cambiar de sector (...). Se ha convertido en una tarea muy importante y que me llena de orgullo", ha indicado, para reivindicar la presencia de las mujeres en este sector, una cuestión en la que, a su juicio, se han dado "pasos" pero sobre lo que no se puede "bajar el listón".