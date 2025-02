¿Cómo consultar el pasaporte desde el móvil?

En un mundo cada vez más interconectado, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar casi cualquier trámite administrativo. Por otro lado, la necesidad de consultar el estado de un pasaporte, verificar su validez o incluso llevar una copia digital es recurrente para muchos viajeros. Aun así, no existe un procedimiento universal válido para todos los países: cada administración gubernamental establece sus propios protocolos de seguridad y habilita diferentes plataformas para la gestión de documentos.

Lo cierto es que la digitalización de los servicios de identificación ha avanzado a pasos agigantados. En países como Estonia, existe un sistema de e-Residency que permite a ciudadanos y no ciudadanos llevar a cabo numerosos procesos de identificación en línea. En Estados Unidos, el Departamento de Estado (U.S. Department of State) dispone de un sistema para seguir la evolución de la solicitud de pasaporte. Por su parte, en España, el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía ofrece información sobre la expedición y renovación de pasaportes.