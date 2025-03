La nueva estafa del archivo Word corrupto que engaña a casi todos los antivirus

El dato es cuanto menos preocupante, pues esta página web tiene un total de 76 soluciones de ciberseguridad puestas a examen, lo que quiere decir que un total de 58 de ellas o bien no identificaron la amenaza (es el caso de 44 antivirus) o no pudieron procesar el tipo de archivo (14 de los antivirus puestos a prueba). Por tanto, no es solamente un problema que podamos recibir este tipo de correos electrónicos con un archivo de Word fraudulento, sino que además nuestro programa de ciberprotección probablemente no lo detecte, ya que solamente lo detectan el 23,68% de los programas antivirus y lo marcan correctamente como amenaza.