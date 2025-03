¿Por qué debes borrar los números de contactos antiguos en Whatsapp?

Con el paso de los años, es probable que hayas ido acumulando decenas y decenas de viejos contactos en la agenda de tu teléfono móvil . Del colegio, de la universidad, de antiguos trabajos, etc. Si bien solemos dejarlos ahí por si acaso, aunque lo más probable es que con muchos de ellos nunca volvamos a hablar, existen razones de peso más allá de librarnos del exceso de contactos en nuestra agenda de WhatsApp .

Cuando tienes un contacto guardado en tu agenda de WhatsApp, estás abriendo una puerta a que ciertos datos personales puedan ser vistos por parte de ese contacto. Hay ciertas opciones como la última hora de conexión, la foto de perfil, los estados... que pueden ser vistos para aquellos a quienes tengas guardado (siempre que no elijas otras opciones de privacidad más restrictivas). En ese caso, que un contacto antiguo con el que quizás no tengas demasiado trato pueda tener conocimientos recientes sobre ciertos aspectos de tu vida es algo que seguramente no te guste.