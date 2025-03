Sin embargo, se ha investigado a fondo en Bélgica una columna vertebral fosilizada casi completa, la parte del "tronco" , del Otodus megalodon que mide unos 11 metros de longitud . El nuevo estudio ha planteado la duda que cuánto podrían medir las partes no representadas en el espécimen de la columna vertebral, en particular las longitudes de la cabeza y la cola del O. megalodon.

El estudio de Shimada y su equipo no terminó allí. Basándose en comparaciones de las proporciones de las partes de su cuerpo, determinaron que la forma corporal del megalodon probablemente se parecía superficialmente al tiburón limón moderno (Negaprion brevirostris ), que tiene un cuerpo más delgado que el gran tiburón blanco moderno.

También notaron que los tiburones gigantes actuales, como el tiburón ballena ( Rhincodon typus ) y el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus ), así como muchos otros vertebrados acuáticos gigantes como las ballenas (Cetacea), tienen cuerpos delgados porque los cuerpos grandes y robustos son hidrodinámicamente ineficientes para nadar. Por el contrario, el gran tiburón blanco con un cuerpo robusto que se vuelve aún más robusto a medida que crece puede ser grande, pero no puede ser gigantesco (no más de 7 metros) debido a las limitaciones hidrodinámicas. La implicación es profunda porque el equipo desveló inesperadamente el misterio de por qué ciertos vertebrados acuáticos pueden alcanzar tamaños gigantescos mientras que otros no.