Desde el año 2000, los desastres relacionados con las inundaciones han aumentado en un 134% en comparación con las dos décadas anteriores, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Este incremento no es casual, por lo que la ciencia ha estado estudiando qué estamos haciendo mal para que haya más inundaciones que nunca. Uno de los documentos más relevantes a este respecto es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) . En este, podemos encontrar un pronóstico no demasiado esperanzador si continuamos sin tomar medidas realmente drásticas para frenar el cambio climático. Se prevé que las inundaciones extremas aumenten, ya que se alteran dos factores principales que las pueden causar: precipitaciones intensas por lluvias que duran más tiempo y precipitaciones repetidas (o una combinación de ambas) .

Hay que entender este fenómeno en toda su dimensión. Las inundaciones no solamente son un fenómeno meteorológico, sino que su aparición y consecuencias suelen ser el resultado de una combinación de factores que actúan y se magnifican por su interconexión: deforestación, cambios en los usos de la tierra (lo que puede desestabilizar el suelo), cambios en asentamientos humanos (más personas viviendo en zonas inundables), etc. Por tanto, ya no es solamente que llueva más y con mayor intensidad, sino que la capacidad de la propia naturaleza para absorber estas precipitaciones es menor a medida que la acción humana degrada el medio ambiente. Entrando a valorar específicamente la deforestación, es uno de los efectos de la acción del hombre con mayor relación con el aumento de inundaciones. Bien sea para la agricultura o la urbanización, la deforestación puede hacer que el agua de lluvia fluya con mayor rapidez a ríos o zonas bajas, aumentando el riesgo de aguaceros.