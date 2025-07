Antoni Mateu 10 JUL 2025 - 06:40h.

El proyecto 'Membrana de datos' es una iniciativa que quiere conseguir más protección para los consumidores

Hablamos con los creadores de esta iniciativa que pretende ser un paso más a la Lista Robinson

Compartir







La cooperativa catalana Somos Conexión ha conseguido que más de diez empresas —nacionales y multinacionales— firmen un nuevo pacto por el cual van a comprometerse a no realizar llamadas telefónicas no deseadas a clientes (y no clientes). En esta nueva lista, que ya iniciado su proyecto piloto, están marcas como Orange, Vodafone, BBVA, DIGI, Repsol o Endesa. Sin embargo, el listado de corporaciones que han sido contactadas para formar parte de esta iniciativa ya asciende a las 28.

Adiós a las llamadas a la hora de la siesta

Uno de los tópicos que más se repite en el mundo de las ventas son las llamadas “a la hora de la siesta”. Un fenómeno que consiste en que, de forma sorpresiva, compañías contactan por teléfono a horas poco convencionales, con el objetivo de ofrecer la contratación de productos y servicios.

PUEDE INTERESARTE Más allá de la Lista Robinson: cómo oponerse a la publicidad agresiva y proteger nuestros datos personales

Ahora el proyecto Membrana de Datos pretende afianzar el compromiso de las grandes corporaciones a “respetar el derecho de los consumidores”, tal y como explica Somos Conexión. En este sentido, la cooperativa se ha mostrado contundente con el objetivo de este programa piloto: “Si queremos proteger nuestros datos y nuestra libertad digital necesitamos herramientas construidas desde lo común”, explican.

El precedente de la Lista Robinson

De cara a las medidas de protección de los consumidores frente a este tipo de prácticas, existe un antecedente conocido como Lista Robinson. Esta consiste —literalmente— de un listado (una base de datos) en la que una persona se ha de dar de alta, y acto seguido consta que no da su consentimiento para que pueda ser contactada por teléfono para prácticas de este tipo.

PUEDE INTERESARTE Investigan por qué la gente piensa que tiene razón, incluso cuando está equivocada

Desde Informativos Telecinco hemos contactado con los impulsores de esta iniciativa, para conocer diferencias y semejanzas al respecto de esta herramienta previa, que garantiza protección adicional de los consumidores. En este sentido, Manuel Maceras, quién es abogado especialista en protección de datos de Somos Conexión ilustra lo siguiente:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Aunque existe la Lista Robinson, detectamos prácticas fraudulentas que todavía persisten en la actualidad: empresas que incumplen la ley y realizan llamadas sin haber obtenido el consentimiento; empresas que obtienen el consentimiento de forma poco clara o engañosa, por ejemplo, a través de portales de comparación de precios que esconden el consentimiento entre cláusulas poco transparentes, u organizaciones con las que has tenido una relación previa y se acogen al consentimiento previo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Añade que el proyecto Membrana de Datos “informa a las empresas infractoras a que detengan estas prácticas y se les notifique que eliminen los datos de la persona afectada”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Más allá de los números de teléfono móvil

Otro de los puntos que hemos querido aclarar desde Informativos Telecinco es el alcance de la protección. Muchos operadores ofrecen las contrataciones de segundas —o terceras— líneas de teléfono, las cuales van asociadas a una persona titular.

También, otras ofrecen la posibilidad de contratar un número de teléfono fijo. O bien, directamente, con la instalación del servicio de internet ya se incluye este método de contacto alternativo. Desde la redacción hemos querido saber si el alcance de esta privacidad a la hora de ser contactados también pasa por estos números complementarios.

El experto confirma que “todas las líneas, tanto fijas como móviles secundarias y que estén asociadas a la persona titular, van a quedar protegidas” bajo el mismo paraguas de este programa piloto.