La organización austríaca Noyb, especializada en defensa de la privacidad, ha presentado este jueves las denuncias en cuestión

Según la ONG, las tres plataformas no han respondido de forma adecuada a solicitudes de acceso a datos personales

La organización austríaca Noyb, especializada en defensa de la privacidad, ha presentado este jueves denuncias contra las empresas chinas TikTok, AliExpress y WeChat por supuestas infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

Según la ONG, las tres plataformas no han respondido de forma adecuada a solicitudes de acceso a datos personales por parte de usuarios, lo que constituye una violación de un derecho clave recogido en la normativa comunitaria. Las reclamaciones se han dirigido a las autoridades de protección de datos en Bélgica, Grecia y Países Bajos.

Falta de transparencia y respuestas insuficientes

Mientras muchas grandes tecnológicas ya disponen de sistemas automatizados que permiten a los usuarios descargar su información personal, Noyb señala que TikTok y AliExpress solo proporcionaron archivos incompletos o inservibles. En el caso de WeChat, la ONG asegura que la solicitud fue simplemente ignorada.

En un comunicado, la organización destaca que “las aplicaciones chinas son incluso peores que los proveedores estadounidenses” en lo que respecta al acceso a los datos personales almacenados. “A las empresas tecnológicas les encanta recopilar toda la información posible sobre ti, pero se niegan rotundamente a darte acceso completo, como exige la legislación de la UE”, afirmó Kleanthi Sardeli, abogada de Noyb.

Esta falta de transparencia impide a los usuarios comprobar si sus datos se están utilizando conforme a la legalidad, especialmente en lo que se refiere a transferencias a países autoritarios como China, cuya legislación permite el acceso gubernamental a esa información.

Posibles sanciones millonarias

“Según la legislación de la UE, las transferencias de datos fuera de la UE solo están permitidas si el país de destino no socava la protección de los datos”, recuerda la ONG, que añade: “Dado que las leyes chinas no limitan el acceso a los datos personales por parte de las autoridades, las empresas no pueden proteger de manera realista los datos de los usuarios de la UE”.

Estas denuncias se enmarcan en una serie de acciones legales emprendidas desde enero contra compañías chinas, entre ellas también Shein, Temu y Xiaomi, que sí respondieron entregando información tras la petición de Noyb. La ONG reclama a las autoridades europeas que impongan sanciones para evitar que se repitan estas infracciones.

De acuerdo con la legislación vigente, las multas pueden alcanzar hasta el 4 % de la facturación global de las compañías sancionadas. En el caso de AliExpress, esta cifra podría ascender a 147 millones de euros.

Noyb está liderada por el abogado Max Schrems, conocido por haber logrado la anulación, en dos ocasiones, del sistema de transferencia automática de datos personales entre la UE y EE.UU. por contravenir el marco legal comunitario.