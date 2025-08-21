Muchos vecinos se resisten a abandonar el pueblo a pesar la orden de las autoridades

Minuto a minuto | La última hora sobre los incendios en España

Un equipo de Informativos Telecinco ha tenido que ser desalojado tras realizar una conexión en directo desde la localidad leonesa de Igüeña, donde los vecinos se han negado a abandonar el pueblo pese a la orden de evacuación.

La cercanía del incendio pone en riesgo a la población y tal y como explica la periodista Noemí Bautista, las autoridades también han ordenado el desalojo del equipo.

“Nos han dicho que por seguridad tenemos que abandonar el pueblo. No nos podemos quedar mucho más. Nos han permitido hacer esta conexión y después nos vamos”, ha explicado la reportera desde esta localidad del Bierzo leonés.

Se cree que uno de los frentes cercanos fue intencionado

Allí, son muchos los vecinos que se niegan a abandonar sus casas. Las autoridades les han dicho que pueden quedarse asumiendo el riesgo.

En estos momentos, desde Igüeña ya no se ven las llamas, solo humo. Este incendio tiene tres frentes. El más cercano a Igüeña se cree que fue intencionado porque apareció por detrás de la línea de los trabajos de extinción. Un complicado incendio aunque avanza lento y ya cuenta con un amplio despliegue de efectivos intentando contenerlo.