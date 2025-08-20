Las llamas se han extendido con especial virulencia en Galicia, Castilla y León y Extremadura

Última hora de los incendios en España | Fernández Mañueco dará 500 euros por familia evacuada y 185.000 por casa destruida

España continúa sufriendo este mes una oleada de incendios sin precedentes. Hasta hace poco se consideraba que un fuego era grande cuando quemaba unas 3.000 hectáreas, pero ahora lo que se está viviendo son ‘megaincendios’ que superan las 10.000, lo que en una dura y demoledora comparativa sería como si se quemase toda la ciudad de Lisboa.

Ese es el escenario al que se enfrenta el país, que vive desde hace semanas el asedio de las llamas, con especial virulencia en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

En estos momentos, lo peor está en Galicia, donde todavía se lucha contra cuatro incendios que superan esas dimensiones.

Allí, los efectivos desplegados trabajan incansablemente por contener el avance de unas llamas que se han visto muy impulsadas en los últimos días por las fuertes y cambiantes rachas de viento, alentadas además por unas altas temperaturas que hasta ahora no han comenzado a dar un alivio.

La zona más afectada, en Ourense, es ejemplo del demoledor alcance del fuego, que ha obligado a miles de evacuaciones y confinamientos, con los vecinos desesperados y volcados también en una lucha desesperada por proteger sus viviendas y sus campos.

Lo mismo se ha vivido en Castilla y León, donde también los afectados han tenido que afanarse en hacer cortafuegos y desbrozar desesperadamente el terreno con el objetivo de frenar a las llamas, arriesgándolo todo en el proceso.

En León la superficie quemada supera las 15.000 hectáreas, mientras también superan las 10.000 los registrados en Sanabria y Zamora.

Por su parte, en Extremadura la dura imagen del impacto de estos incendios vive su más cruda representación en Jarilla, en la provincia de Cáceres, donde son otras 15.000 las hectáreas arrasadas.

El fuego, también allí, ha sembrado la desesperación y el desconsuelo entre los vecinos, rodeados por las llamas, el denso humo y el manto negro que deja cada incendio a su paso.

En este contexto, España lleva ya un acumulado de casi 400.000 hectáreas arrasadas en lo que va de año. 391.581, exactamente. Todo ello, teniendo en cuenta que aún hay 20 incendios activos y en nivel 2, es decir, con peligro para la población.